Edgar González y Borja Sánchez, positivos por COVID-19

El Real Oviedo ha vuelto al trabajo este lunes con las ausencias de dos jugadores, que han resultado positivos en COVID-19: Edgar González y Borja Sánchez. Ambos futbolistas lo han comunicado esta mañana a través de las redes sociales. Tanto Edgar como Borja se mantendrán aislados durante los próximos días y se encuentran en buen estado de salud. La plantilla del club carbayón se había sometido este domingo a pruebas PCR.

Edgar González era una de las bajas confirmadas en el equipo carbayón de cara al partido del próximo domingo frente al Mallorca. El mediocentro se iba a perder el partido por acumulación de tarjetas amarillas.

El primero en comunicar su positivo fue Edgar González, quien lo hizo con este mensaje:

"Hola a todos, quería comunicaros que tras las pruebas médicas de ayer he resultado positivo en Covid19. Siguiendo todos los protocolos de autoridades sanitarias y @LaLiga, estaré unos días en casa aislado. Estoy bien, con ganas de regresar con el equipo en cuanto sea posible".

Minutos después, Borja Sánchez también anunció su positivo. El jugador emitió un comunicado que el Real Oviedo difundió en sus perfiles:

"He resultado positivo en COVID-19 en las pruebas médicas a las que me sometí ayer. Llevaba unos días en aislamiento domiciliario por precaución con síntomas leves, pero me encuentro bien y continuaré siguiendo las indicaciones de las autoridades. Deseando volver a trabajar junto a mis compañeros, con más fuerza que nunca".