Babín, defensa del Sporting: “Es duro estar lejos de la familia en momentos así”

Los primeros días del confinamiento no fueron fáciles para Jean-Sylvain Babin. El defensa del Sporting perdió a su padre en Francia y no pudo acudir a su despedida. “Se hace duro estar lejos de la familia, especialmente de mi madre. Con el fallecimiento de mi padre me hubiera gustado estar allí. Hay un Estado de Alarma, soy un ciudadano más y respeto la ley. Espero que, cuando acabe el confinamiento, pueda viajar a Francia”, comenta el central rojiblanco en la rueda de prensa ofrecida este viernes.

Babin reconoce que en esos días no pensó en el fútbol y se muestra agradecido por todo el apoyo recibido. “Gracias a mi novia que me apoyó, los mensajes de cariño de la gente. El presidente, Carmona, Aitor… no puedo nombrar a todos”, explica el defensa.

El de Martinica, al igual que Diego Mariño, cree que la temporada se va a reanudar y también considera que en verano se disputarán los encuentros restantes para terminar la campaña. “Creo que se puede reanudar LaLiga. Habrá que dar un espacio de tiempo grande para prepararnos. Creo que se ha de jugar en verano. Ahora hay cosas más importantes que el fútbol. Desgraciadamente creo que será a puerta cerrada. La salud es lo primero. Sería peligroso que haya aficionados en la tribuna. Queremos estar con los nuestros, pero creo que pasará un tiempo grande”, apunta.

Para Babin, el aspecto físico será determinante en la reanudación. “El que mejor vuelva, tendrá ventaja sobre el resto. El parón es grande. Es importante cuidarse y mantener el peso, también la alimentación. Cuando volvamos a entrenar, hacerlo a tope”, explica. También marca los objetivos del Sporting. “Tengo ganas de estar preparado para la vuelta de la competición si la hay. Estamos en una situación de mitad de tabla. Si se reanuda, el objetivo estaría en aproximarse a la zona de ‘play off’”, asegura. Respecto a jugar encuentros cada 72 horas, Babin no tiene ningún inconveniente y se remonta a su pasado en otros clubes. “Tengo la experiencia de Israel cuando jugaba Europa League. Casi lo prefiero, porque se entrena menos y se juega más. Para eso hay que estar muy bien preparado físicamente”, admite.