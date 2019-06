"¿Y si durante unos minutos todo dependiera de El Molinón?"

Heri Frade analiza la última jornada de esta noche y los posibles escenarios: "Lo que más ilusión me haría es que, durante un rato, se diera la circunstancia de que todo dependiera de lo que pasara en El Molinón. No por rivalidad, sino por morbo periodístico. Ver qué pasa si, en el minuto 85, hay un 0-2 en Riazor, un 0-1 en Pamplona y un 0-0 en Gijón".

"No me gustaría estar en el pellejo de los jugadores del Sporting, aunque creo que no van a tener el peso de esa responsabilidad. La responsabilidad es del Oviedo, de su acción, de su no acción y nada más", afirma el periodista asturiano. "Que pierda el Dépor es casi imposible, así que todo lo demás pierde gas", cree Frade.