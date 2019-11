“En este club somos un equipo. Nos la jugamos todos. Consejo, dirección deportiva, cuerpo técnico y jugadores somos un equipo. Duele mucho que no estén saliendo las cosas (con José Alberto), a mí más. No solo la afición pedía a José Alberto, era una decisión interna muy clara y no está saliendo bien; esperemos que cambie el rumbo”. Javier Fernández, presidente del Sporting, respondió sobre si el entrenador se juega su puesto este sábado en Miranda de Ebro. “Como él me decía el lunes, sabe que se la juega cada fin de semana, es algo propio de la profesión. Él es consciente de ello y así lo hemos hablado”, añadió el dirigente tras la Junta General de Accionistas.

Antes, durante el desarrollo de la Junta, Fernández también había analizado la crisis del banquillo: "El lunes le mostramos a José Alberto un apoyo total. Lógicamente, los resultados son los que son y es fútbol; si no hay una mejora, quizá haya que tomar alguna medida que a ninguno le gusta". El presidente hizo autocrítica: "Tenemos que mejorar y corregir errores. Estamos muy preocupados por la irregularidad y la pésima clasificación. La responsabilidad es repartida. Somos conscientes de los malos resultados. Los buenos datos económicos en absoluto se corresponden con los resultados deportivos".

Fernández también valoró la situación de Miguel Torrecilla: “Está todavía en estudio. Soy una persona de proyectos a medio y largo plazo. El proyecto del director deportivo era porque creímos en ese momento que era el mejor que podíamos tener. No voy a decir que fuera casualidad pero no era potencialmente fácil que (Torrecilla) viniera al Sporting. Vino. Son tres años que acaban en junio de 2020. En una dirección deportiva hay que pasar el mercado de invierno y en marzo o abril tomaremos la decisión (sobre su continuidad)”.

“Sigo pensando lo mismo (que hace un año). La idea de este club, no solo por masa social e historia, sino también porque la situación económica lo puede permitir, es estar entre los primeros; al menos, pelear el 'play off' es el objetivo del club. El resultado del año pasado fue malo sin paliativos. Y en este, de momento, no estamos en el mejor camino. La irregularidad que estamos mostrando cada semana no corresponde con la plantilla que hemos formado ni con el conocimiento que tiene el entrenador, que es de la casa, sobre ella. Todos esperamos más”, apuntó el presidente del Sporting.