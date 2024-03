Dubasin y la 'presión' del playoff: "Lo que tenemos es ilusión por conseguir cosas grandes"

El Real Oviedo ha vuelto este martes al trabajo en El Requexon tras su victoria ante el Levante pensando ya en su próximo compromiso. Este sábado, desde las 16:15 horas, los azules visitan el Carlos Belmonte para medirse al Albacete en la jornada 30 de LaLiga Hypermotion.

Regreso de Dubasin al Carlos Belmonte

El belga Jonathan Dubasin será uno de los grandes protagonistas del encuentro entre Albacete y Oviedo. El extremo oviedista despuntó la pasada temporada 2022/23. Antes de su regreso a Albacete ha comparecido ante los medios de comunicación en El Requexón.

Victoria ante el Levante. "El grupo está muy contento y yo muy contento por sacar otra victoria y por estar peleando por cosas bonitas. El equipo demostró ser muy fuerte mentalmente ante un gran rival".

¿Hay presión por meterse en playoff? "No es una presión, es la ilusión de todos los jugadores y aficionados de ver al equipo bien y capaz de conseguir cosas grandes. Es un plus que tiene que sumar, sin presión. Hay que luchar".

Nivel de satisfacción con el equipo. "Estoy muy contento con el grupo y con el sistema de juego. Veo que el equipo está a un nivel muy grande, los jugadores demuestran tener un nivel muy grande de juego y mentalidad. Lo bonito del fútbol es pelear por un puesto todos los días".

Mejor posición. "Me adapto a lo que pide el mister. Intento dar lo mejor de mí. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero no queda otra que trabajar. Me trato de adaptar al equipo y al entrenador para dar lo mejor de mí".

Dos onces iniciales en la plantilla. "Es algo increíble. El míster nos dice que se lo ponemos difícil y es lo mejor que nos puede pasar. Salga quien salga lo va a dar todo para el equipo. La gente mira mucho para el equipo, no solo para sí mismo, y eso es muy positivo para el grupo".

Reacción cada vez que el equipo pierde. "El aspecto mental es lo más importante. Cuando fallas un pase o un gol claro la reacción está en la cabeza. Lo más importante en el fútbol y en la vida es reaccionar a las situaciones adversas. Despu´s de perder 3-0 en Valladolid parece que se viene todo abajo, pero después de perder es importantísimo ganar".

Encadenar una buena racha para meterse arriba. "Ganar tres partidos seguidos en Segunda es muy complicado. Pasan las jornadas y no se separa nadie. Estamos mentalizados en el partido a partido, más adelante ya se verá. Cada semana pensamos en el equipo que nos toque".

Vuelta a Albacete. "Es un sitio al que le tengo mucho cariño, donde debuté en el fútbol profesional. Estoy muy agradecido a la gente que me apoyó y me dio la oportunidad. Ahora estoy aquí y me toca ganar".

Cómo juega el Albacete. "Juegan muy bien aunque no se estén dando los resultados. Lo van a dar todo porque están en una situación complicada. Espero que les vaya bien salvo contra nosotros".

Reto de ganar fuera de casa. "Tenemos la motivación de ganar. La motivación de entrar en playoff tienes que tenerla siempre. La estadística no está a nuestro favor para salir fuera de casa, pero debemos de pensar en salir a ganar como si estuviésemos en casa".

¿Piensas en jugar como 'nueve'? "No pienso en ello, tengo que adaptarme a lo que pide el míster. Pienso en ayudar al equipo como extremo, delantero o lo que sea".

Mejor las segundas partes que las primeras. "Físicamente estamos a un nivel muy alto. El rival te estudia y te neutraliza en ocasiones, pero es importante tener la mentalidad para reponerse".

De titular a suplente en la última jornada. "Masca rabaja mucho y se lo merece, estoy muy contento por él. Cuando bajas un poco lo aprovecha un compañero. Es lo bonito del fútbol, lo que te tiene que hacer crecer".

Luis Carrión y su relación con él. "Es muy cercano y habla con todos los jugadores. Me pide que sea yo mismo, que haga lo que sé hacer. Muchas veces el delantero vive del gol en su estado de ánimo. Me pide que esté tranquilo, que todo saldrá bien".