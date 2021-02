"Doy por bueno tener toda la temporada seis puntos más que el descenso"

ESCUCHA EL ANÁLISIS DE HERI FRADE EN DCA.

Un postpartido más, Heri Frade responde sobre un gol tras un saque de esquina del rival: “Lo del balón parado es clamoroso. La foto del primer gol deja bien a las claras que se están haciendo mal las cosas. Alguien tiene que poner solución a esto, es un desangramiento. Si no solucionas eso, solo puedes aspirar a sufrir hasta llegar a los 50 puntos”.

El periodista de COPE dice, sobre “los errores puntuales” de los que hablan el entrenador y la plantilla, que “el fútbol va de eso, de acertar y que no te metan”. El problema del Oviedo es que “el rival, como casi confiesa Oltra en la rueda de prensa, ya cuenta con que va a haber un tiro en el pie”.

Sobre Leschuk, Heri Frade cree que el “error en la ocasión que falló es de alguien que duda de sí mismo”. “A pesar de lo negadísimo que está, creo que es un hombre necesario. Tiene el mejor juego de espaldas de todos los delanteros. Porque, ¿cuál es la alternativa?”, se pregunta.

Para el presentador de 'Tiempo de Juego', el objetivo del año está claro: “Tenemos lo que tenemos, y con esto hay que llegar al final. Doy por bueno mantener toda la temporada los seis puntos de ventaja sobre el descenso. Viniendo de donde venimos... Después de lo del año pasado, de haber visto al Oviedo en Ceares, en el campo del Industrial...”.

“¿Que la afición quiere más? ¿Que ya son seis años seguidos en Segunda? Pues ojalá sea uno más. Y claro que algún año habrá que intentar estar arriba, pero es que este no va a ser. Por eso digo lo de 'vamos a centrar el tiro'. No nos veamos como el Deportivo. Sé que todo es mejorable, yo mismo empecé la temporada con otra ilusión y otras expectativas. Pero ya ha venido así el año. Lo que hay que hacer es nadar y guardar la ropa. Es cuestion de centrar el tiro. No digo que haya que perdonar todo a los dirigentes, pero los de azul son los nuestros. Vamos a sacar los 50 puntos y a partir de ahí pedir responsabilidades”, explica Heri Frade.