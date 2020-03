"Doy las gracias a todos los sanitarios, son héroes"

"Doy las gracias a todos los trabajadores de la Sanidad que se están jugando la vida. Se merecen todo. Les envío un mensaje de gratitud. Son héroes". El capitán del Sporting, Carlos Carmona, tiene claro cuál es el primer mensaje a enviar desde su domicilio.

El jugador rojiblanco sigue con máxima preocupación la crisis del coronavirus. "Ahora hay que dejar de lado el tema deportivo y solo desear que esto acabe pronto. Hay mucha gente que está sufriendo.

Son ya muchas muertes, muchos contagiados, muchos problemas económicos para muchas personas. No se puede tener la cabeza en la competición, solo en ser buen ciudadano y aportar lo que podamos. No sabemos fechas. Es una situación alarmante. No sabemos cuándo vamos a volver. Sólo cabe desear que esto acabe pronto y ser fuertes", apunta.

Carmona explica también su situación personal. "Estoy solo en casa. Todo esto me pilló lejos de mi mujer y mi hijo. Es duro estar sin ellos, les echo mucho de menos, se hacen largos los días", reconoce. "Intento tener el día a día organizado.

Desayunar, entrenar, leer, ver series, jugar a la Play con los compañeros. Y, sobre todo, estar en casa, es lo que tenemos que hacer todos", recalca. El capitán del Sporting aprovecha el tiempo "para aprender alguna receta". "He vivido tiempo solo y había cocinado desde años atrás. Me gusta y entretiene", asegura.