Dos partidos de sanción para Ibrahima

El Comité de Competición ha sancionado con dos partidos a Ibrahima Baldé. El delantero del Real Oviedo fue expulsado el sábado en Cádiz cuando se encontraba en la zona habilitada para los jugadores suplentes.

"Fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse a mí desde la zona de la grada habilitada como banquillo con los brazos en alto y protestando de forma ostensible una de mis decisiones tras haber sido advertido", escribió el árbitro en el acta.

En las redes sociales, Ibrahima mostró su disconformidad: "Lo de ayer no me había ocurrido nunca. Voy a seguir hablando y animando. No hice ni dije nada inapropiado. El linier y el árbitro fueron muy injustos. Tanto dentro como fuera nadie me calla la boca porque este equipo lo llevo en el corazón".

Ibrahima Baldé se perderá los partidos contra la Unión Deportiva Las Palmas (miércoles) y el Real Zaragoza (domingo).