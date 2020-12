“Me dolió que se dijera que fingí una lesión para no renovar”

Antes de recibir la primera pregunta de los medios, Borja Valle, primer fichaje del equipo azul en el nuevo mercado, quiso matizar cómo se produjo su salida en su anterior etapa en el Real Oviedo. El berciano tomó la palabra para “agradecer el trato recibido por volver a una de mis casas” y para aclarar algunos asuntos. “Cuando tomé la decisión de salir, me gustaría aclarar que fue una decisión tomada por mí. Había una persona trabajando en el club (en referencia a Joaquín del Olmo) que no benefició mucho la toma de mi decisión. Me dolió que se dijera que estuviera lesionado para no renovar. Es para la gente que pueda tener una duda, es algo que me dolió. Quiero disfrutar de este club y de este escudo como hice en su día”, comentó el nuevo refuerzo oviedista.

Sobre su retorno al equipo azul, asegura que “no fue nada difícil tomar la decisión” y explica que lo vivido en el pasado “ha influido en un 90% para volver”. Borja Valle recuerda su crecimiento en su primera etapa en el Carlos Tartiere. “Vine siendo un niño. Recuerdo el día de la firma con miedo y responsabilidad. Salió muy bien. Conseguimos el ascenso deseado. Tuve la fortuna de ser uno de ellos. Ayer, viendo las fotos, sale una sonrisa. Son recuerdos bonitos. El año siguiente fue muy chulo en Segunda, pero por desgracia no pudimos conseguir meternos en ‘play off’. Esos años te hacen sacar una sonrisa. Deseo que estos años vuelvan a ser así”, expone.

Valle ha ganado en experiencia y en “madurez”, aunque considera que sigue siendo “la misma persona; humilde, honrado y honesto”. Respecto a su contrato, que ha firmado hasta final de temporada, matiza que cuenta “con opciones de continuar. Cuando llegue el momento nos reuniremos y decidiremos”.

El futbolista explica que recuerda de manera muy feliz el ascenso en el año 2015 y la posterior celebración en la Plaza América. “Durante todo este tiempo se me ha etiquetado en los vídeos del ascenso y siempre me ha recordado algo bonito. Con la firma vuelve a salir el vídeo y te hace recordar esos momentos: en qué momento cojo el micro y vuelvo a cantar delante de tanta gente. Volvería a hacer una y mil veces algo tan bonito como eso”.

Valle, que aún no podrá debutar a la espera de “algunos trámites por la forma en la que salí del anterior club, que se resolverán pronto”, espera aportar su fútbol en cualquier posición, pese a que en las últimas temporadas ha actuado “de punta o segundo punta, pero también en la izquierda”. Además, ha reconocido estar siempre pendiente del Real Oviedo. “Lo he seguido en la distancia y creo que están haciendo una buena campaña”, aunque pone como ejemplo lo que sucedió en el Deportivo de La Coruña, donde el objetivo de alcanzar la zona de ascenso “nos terminó comiendo”.

Por su parte, Arnau, director deportivo del Real Oviedo, explicó que “hemos intentado que su fichaje no dependiera de las salidas para tener salario Liga. Le agradecemos que pudiera ajustar sus números para que pudiera entrar en el tope salarial. Esperamos que sea un futbolista diferencial. Puede actuar de extremo, mediapunta, segundo punta… Puede correr al espacio y aportar calidad al juego posicional. Sé que lo conocéis. Es la vuelta a una de sus casas”. Arnau también destacó que Valle haya firmado tan pronto para poder ayudar en un mes de enero muy intenso.