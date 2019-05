Djurdjevic: "Es una final"

“Es una final para nosotros”. Así resume Uros Djurdjevic la relevancia de la visita a Mallorca. “Es un partido muy importante. Necesitamos estar a nuestro mejor nivel para ganar allí”.

'Djuka' cree en las posibilidades del Sporting. “Llevamos nueve partidos sin perder”, recuerda. “Creo en mi equipo. Cuando estamos al mejor nivel, podemos ganar a cualquier rival”.

El delantero serbio no esconde las consecuencias de una posible derrota o empate el próximo domingo. “Si no ganamos, estaremos muy lejos del 'play off'. A mí me gusta jugar con presión. Con presión juego mejor”, sentencia.