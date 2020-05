Miroslav Djukic y José Ángel Ziganda, los entrenadores del Sporting y el Oviedo, han coincidido por primera vez desde que están en Asturias. Y, como no podía ser de otra forma, ha sido en una charla virtual, la que ha organizado este viernes el Comité Asturiano de Entrenadores de Fútbol (CAEF). La reunión telemática, amena y cordial, ha contado también con Juan José Corujo, presidente del Comité, y con el periodista José Ramón Rodríguez como moderador.

"Cada vez está más cerca la salida", comenzó Djukic. "Empieza a salir el sol", complementó Ziganda. Eso sí, ninguno de los técnicos tiene de momento demasiada información sobre el plan de vuelta al trabajo. "Las noticias son las que tenemos todos, nos llegan a la vez. No tenemos mucho más, nosotros por lo menos", apuntó el preparador del Oviedo. "Estamos a la espera. El Gobierno ha dado el visto bueno para empezar, pero esperando a ver si se hacen los test o no. Esperamos que nos digan cómo se va a hacer esto", respondió el rojiblanco.

Los dos técnicos contestaron casi una veintena de preguntas enviadas por entrenadores asturianos. Cuestionados por las sensaciones que les transmiten los futbolistas sobre la vuelta del fútbol, el técnico rojiblanco cree que "hay que ir perdiendo el miedo. Han sido muchas noticias de desgracias; tenemos miedos, incertidumbres. Hay que ir liberándose de esos miedos. El aspecto psicológico es muy importante". Según Ziganda, "el aspecto mental lo trabajamos todos. La psicología es muy importante para poder exigirse el máximo. Ahora se añade el factor del confinamiento, de este ambiente tan pesimista y negativo con todo lo que está pasando. Es un ambiente duro para poder desplegar su profesión en las mejores condiciones. Poco a poco se irá encontrando un sentido a todo lo que podemos aportar y conectar con la esencia de un deportista profesional".

Djukic amplió su idea: "Todos van a venir con cierto miedo, porque son 50 días viendo noticias negativas, polémicas, desastres, desgracias. Es un tema a tener muy en cuenta. Hay que limpiar la mente de los jugadores con cosas positivas". Ziganda remató esta cuestión: "Entiendo que algún jugador tenga dudas y piense en el lado negativo. Pero, en mi caso particular, no le voy a dar muchas vueltas. Cuando nos digan que se puede ir a entrenar, iremos, cumpliendo el protocolo. Me fío de las pautas que nos marcarán. Siguiendo esas pautas, no pienso en más. Hay que tener cuidado pero esto tiene que seguir adelante. Si algún jugador viene con dudas, hay que escucharle".

El fútbol que viene

Los dos entrenadores creen que "reanudar la competición y acabarla es lo más justo", aunque lamentan que sea sin aficionados en las gradas. "Va a ser una situación complicada, nueva. Va a parecer más un entrenamiento de jueves que un partido. Hay que prepararse para ello", zanjó el técnico del Oviedo. "No nos agrada no contar con el público, pero es la única opción que hay para evitar contagios", añadió el preparador del Sporting.

El aspecto físico de los equipos también estuvo presente en la charla. "He hablado con el preparador físico que es mejor quedarnos cortos al principio e ir cogiendo la forma durante los partidos que precipitarnos y meternos antes con la mejor forma física", explicó Miroslav Djukic. "El físico puede ser determinante. La mínima lesión, contractura, tirón, golpe... puede hacer que los equipos se resientan. Habrá muy poco tiempo para recuperar", sostuvo Ziganda.

El Oviedo y el Sporting contarán en la vuelta a los entrenamientos con un reducido número de jugadores de los conjuntos filiales. Pero Djukic recuerda que "el filial no tendrá mucha importancia, ya que como equipo no podrán entrenar". "Hemos metido a unos jugadores del filial para que nos ayuden a entrenar y por si hay algún contratiempo. Pero tenemos dos jugadores por puesto en el primer equipo. En el caso de algún imprevisto, tendremos algunos futbolistas del Vetusta que van a estar con nosotros", recordó Ziganda.

Los entrenadores de los principales equipos asturianos aplauden el planteamiento de poder hacer cinco cambios por partido. "Todos vamos a ir justos de preparación. Es una buena idea para que los jugadores no vayan tan al límite. Luego los entrenadores tendremos que saber usar esa norma por el bien del fútbol, no para perder tiempo o hacer cinco cambios en cuatro minutos. Que sean cambios de necesidad. Que nosotros, los técnicos, seamos responsables", pidió Ziganda. "Lo valoro bien, todo lo que sea poder repartir los esfuerzos es idóneo. Sería una buena decisión. Podríamos involucrar más a los jugadores, que se sentirían con más oportunidades de jugar", concretó Djukic.

Un entrenador le preguntó al técnico serbio del Sporting si piensa en poder alcanzar el 'play off' y en su continuidad en Gijón de cara a la próxima temporada. "Estamos a cinco puntos de la zona alta y a seis de poder bajar. Estamos con todas las posibilidades. Sin renunciar a nada. He venido a un club grande, como es el Sporting, que no está de momento donde queríamos. Pero mi obligación es siempre mirar hacia arriba yendo partido a partido. ¿Seguir la próxima temporada? Estoy haciendo mi trabajo. Las otras cosas no dependen de mí, es cuestión del club valorar nuestro trabajo, si piensan que somos buenos para quedarnos o no".

El derbi

Si el fútbol regresa, habría derbi asturiano en El Molinón. "No es el partido inmediato, pero de reojo todos miramos y hablamos sobre el derbi. No lo he vivido aún, pero se nota que se vive mucho. Se va a jugar sin público, eso no nos gusta", destacó Djukic. ¿Es una ventaja para el Oviedo que sea a puerta cerrada? "Aunque la clasificación nos apremia mucho y hay que ir a fuego desde el primer partido,sí es cierto que en algún rato que tenemos por ahí sale el tema del derbi y te das cuenta de la importancia que tiene. Que no haya público es una pena, pero son unas circunstancias que no podemos evitar. Aunque al jugarse en El Molinón nos beneficia que no haya aficionados, si tengo que elegir, prefiero jugar con público", respondió, de forma sincera, Ziganda, que dijo de su colega en el banquillo rojiblanco: "Como central lo tenía todo. Fuerte, rápido, colocación y calidad con el balón".