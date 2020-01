Miroslav Djukic ha mostrado su tranquilidad ante las últimas horas del mercado de fichajes. "Miguel (Torrecilla) y el cuerpo técnico hemos estudiado el mercado. No vamos a fichar por fichar. Tiene que ser algo que nos mejore, por ahora no lo hemos visto. No vamos a volvernos locos", ha respondido el entrenador del Sporting.

"Aquí hay un muy buen nivel; queremos sacar el máximo provecho de todos, y también de la cantera. No nos obsesionamos por fichar. Queremos recuperar a la gente para que nos dé un plus, hay un muy buen equipo, muy buen grupo", ha destacado Djukic.

Sobre la posible incorporación de un jugador para las bandas, el técnico serbio ha aclarado su postura: "En el extremo tengo a Aitor, Manu, Carmona, Traver. Cuatro jugadores para las bandas con mucha calidad y trabajo, no estoy obsesionado. Es una posición muy bien cubierta". Para la delantera, Djukic cuenta con "tres jugadores, porque Pablo Pérez es un delantero".

El Sporting ha confirmado la cesión de Isma Cerro al Badajoz hasta el final de la temporada. El delantero Neftali está negociando su salida.