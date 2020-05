En momentos de plena confusión e incertidumbre en el mundo del fútbol, Miroslav Djukic ha enviado un mensaje optimista en el inicio de la nueva semana en Mareo. “Nosotros llegamos en un buen momento, pienso que hemos aprovechado todo lo que se podía el confinamiento, no empezamos de cero; vamos añadiendo cosas al anterior trabajo, vamos bien, hay que entrar fuertes a estos once partidos. No hay nada decidido, ni lo de arriba ni lo de abajo, hay que ir partido a partido pero podemos hacer cosas muy bonitas”, ha asegurado.

El entrenador del Sporting destaca que “el equipo ha venido bien, con ganas, el confinamiento se hizo muy largo y hay muchas ganas de que empiece a rodar el balón”. La comparecencia del entrenador ha tenido lugar pocos minutos después del primer entrenamiento en grupo, enmarcado en la fase 3 del protocolo de LaLiga. “Trabajamos los conceptos defensivos y ofensivos, para recuperar esos conceptos. Durante el confinamiento, hemos enviado vídeos para reforzar cosas. Hemos hecho grupos equilibrados: cuatro defensas, tres medios y un delantero. Para poder trabajar lo ofensivo y lo defensivo”, ha explicado.

Djukic ha valorado por primera vez el cambio en la dirección deportiva del Sporting: “He hablado con los dos. Miguel (Torrecilla) ha salido, ha acabado contrato, es lo normal para que le dé tiempo a configurar la plantilla al nuevo responsable. Todo ha sido amistosamente, se ha arreglado bien. Miguel es un señor, se ha marchado bien. Javi Rico y yo estamos en contacto en todo momento, hablando de cómo están transcurriendo las fases, cómo están los jugadores, es un contacto continuo. ¿Mi continuidad? Aún es temprano, no hemos tocado el tema del futuro por ahora”.

El técnico serbio no muestra una excesiva preocupación ante el riesgo de las lesiones con la vuelta de la competición. “No temo, la gente está trabajando bien. Iremos rotando, tenemos una plantilla amplia con buena predisposición”, ha destacado.