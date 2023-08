El Sporting afronta ya el arranque de la competición. Uno de los jugadores llamados a marcar diferencias es Djuka, una temporada más. Después de una temporada discreta, el delantero tiene aires de revancha. Este miércoles ha pasado por sala de prensa al término del entrenamiento en Mareo.

Sensaciones de cara al inicio liguero

"Ya empieza lo bonito. Estamos preparándolo ya desde hace un mes y toca un partido muy guapo contra un equipo de Primera. Veo al equipo con mucha confianza y muchas ganas. Vamos a enseñarlo en el campo".

¿Cómo te sientes de cara al inicio de Liga?

"Con muchas ganas. Como siempre. Ya sé que no hice buen año y el equipo tampoco. Nos toca hacer un buen año y por eso tengo mucha confianza en el cuerpo técnico y en los jugadores. Los nuevos fichajes se están adaptando muy bien y nos van a ayudar".

¿Qué supone la capitanía?

"Mucha responsabilidad. Es un orgullo ser uno de los capitanes de un equipo como es el Sporting. Voy a dar todo como todos los años y ayudar a la gente joven que estará con nosotros".

¿Va a tener que cambiar su relación con los árbitros?

"Sí seguro. Ellos también tienen guerras conmigo. Voy a cambiar seguro".

¿Cómo se lleva que constantemente se esté hablando de que el Sporting necesite un delantero? ¿El Sporting necesita más gente para el ataque?

"No viene mal competencia en ningún equipo. Es una pregunta para la directiva. Ahora estamos Jeraldino, Campuzano, Lozano y yo. Pero si viene alguien que va a aportar más, seguro que viene bien. Me gusta la competencia".

Si se marca objetivos de partidos o goles

"Nunca me pongo números antes de empezar la Liga. Voy paso a paso, partido a partido. Todos debemos pensar así".

¿Cómo has llevado estos últimos meses en los que se ha hablado de su futuro? ¿Te quieres reivindicar por todo lo que se ha comentado?

"Cada mercado se habla sobre mi salida. Pero este año no he pensado ni un segundo en salir del Sporting. Estoy muy contento aquí y quiero ayudar al equipo lo máximo posible. Sé que no hice un buen año el año pasado y este año quiero dar todo, aportar con muchos goles. Espero hacer un buen año".

¿Viene mejor coger al Valladolid en la Jornada 1 que más adelante?

"Es un equipo de Primera, un partido muy bonito. No tengo dudas de que vamos a dar todo, siempre contra equipos grandes jugamos muy bien. Vamos a hacer un buen partido".