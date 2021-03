"Ahora me voy a perder dos partidos muy importantes, pero ya hablé para los (encuentros) de junio. Voy a estar seguro con el Sporting y no voy a ir con la Selección. Son dos partidos amistosos y no voy a perderme nada si finalmente jugamos el 'play off'", ha explicado este miércoles Uros Djurdjevic.

El delantero del Sporting ha recibido el trofeo al Jugador Cinco Estrellas de febrero, tras la elección que han hecho los aficionados.