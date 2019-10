La felicidad en los jugadores del Sporting tras el triunfo ante el Zaragoza se palpaba en la zona mixta de El Molinón. Los futbolistas rojiblancos no ocultaban su alegría tras la segunda victoria consecutiva. Uno de los más satisfechos era Álvaro Vázquez. El delantero catalán se estrenó como goleador con la camiseta del Sporting. "Seguimos haciendo nuestro trabajo. Tenemos que ser impermeables a los satélites de fuera, que intentan torpedear nuestro trabajo", ha reconocido tras el encuentro. También ha roto una lanza en favor de Uros Djurdjevic. El serbio se fue muy cabreado al vestuario tras ser sustituido, pero Vázquez explica lo que ha pasado en la caseta tras el encuentro. "Djuka ha sido el primero en felicitarme al entrar al vestuario. Si Djuka marca, el Sporting es feliz y yo soy feliz. Hay que sumar para el Sporting", ha apuntado.

Otro de los hombres satisfechos era Aitor García, tras marcar dos de los cuatro goles rojiblancos. "Estoy en mi mejor momento como futbolista", ha sentenciado. Con cinco goles es el máximo artillero sportinguista esta temporada. Pese a todos, el andaluz bromea ante una pregunta más propia para un delantero centro que para un extremo. "No soy de marcarme cifras, porque me las marco y nunca llego", ha asegurado.

La cara opuesta la puso un Babin al que se veía más serio después de abandonar el encuentro por lesión. "Noto un pinchazo en el cuádriceps y pido el cambio. A falta de pruebas soy baja. No me veo en Cádiz. Por experiencia sé lo que tengo", ha admitido. Babin había jugado todos los minutos de esta campaña, pero se perderá las próximas citas. "Hay otros chicos que están preparados; Carlos Cordero, Borja... No jugar me preocupa menos que el año pasado. El equipo está a gran nivel, con o sin Babin", ha reconocido. Ahora, la principal incógnita se encuentra en si el central de Martinica llegará o no al derbi ante el Real Oviedo.

El guardameta Diego Mariño, uno de los capitanes rojiblancos, puso cordura en la zona de prensa. "Tampoco ahora hay que tirar cohetes. Hay que seguir nuestro camino. Es octubre. Hay que seguir haciendo las cosas bien", ha apuntado. Eso sí, el portero da valor a lo que ha hecho el equipo. "No es la victoria, sino tener las sensaciones que hemos tenido hoy y volver a incidir en el trabajo de la semana pasada para que no se quede en un espejismo. Si estamos intensos y competimos es difícil que perdamos", ha asegurado.