Tras el gran partido de Uros Djurdjevic frente al Cartagena (dos goles y una asistencia), hemos hablado con Marcos Martín sobre la figura del delantero balcánico, al que siempre ha defendido. "A Djuka se le ha faltado al respeto en esta ciudad. Yo he escuchado que no valía ni para Segunda B", dice Marcos.

"Cuando marcaba goles es que no sabía desmarcarse. Cuando no metía goles, porque no los metía... pero es que ahora mete goles y da asistencias. A los 'haters' de Djuka ya no les valen ni las cifras", resume el presentador de COPE Gijón.

Lleva 13 goles durante la temporada Djuka. "¿Dónde estaría el Sporting sin los goles de Djuka? En puestos de descenso, seguramente". Los seguidores del Sporting y de Djuka están de enhorabuena tras golear al Cartagena y espantar fantasmas con una gran intervención del '23' rojiblanco.