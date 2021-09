"Djuka está 100% comprometido con el Sporting"

La semana vs Leganés

"Bien. Como una semana más. El hecho de respirar más o menos tranquilo por ser líder... pues igual que la semana pasada. Tenemos más jugadores para competir. Ha sido una semana espectacular. El equipo llega muy bien y ha entrenado francamente bien. Los jugadores están muy metidos en lo que va a ser el partido".

Foto con Djuka y su charla con él antes de irse con Montenegro

"En cuanto a la charla con Djuka... si nadie ha estado allí y Djuka no ha contado nada, eres adivino. En esa charla le desee suerte, que entrenara y que se olvidara de lo que no dependía de él. Él está centrado 100% en el Sporting. Con Djuka no hay ninguna duda: está súper cómodo y súper feliz con su familia aquí. No esperaba otro Djuka. Está comprometido y feliz. Es todo tan natural como eso, que ha venido a saludarme cuando ha llegado. Es un jugador más de la plantilla y ha aportado mucho que estamos muy felices de tenerlo. Nos da muchas alternativas en el juego".

¿Cómo ha llegado Djuka de las selecciones?

"A nivel físico no va a tener problemas en llegar. Lo que tenemos que valorar es si inicia el partido o no. Si no inicia, será una situación de gestión o nivel táctico que de forma físico".

Pablo García

"Tiene una oportunidad de ser titular. Hay otras posibilidades de iniciar y puede que no tenga cabida. Estamos muy contentos con su trabajo y su predisposición. Tiene claro el rol. Cualquier minuto que se le dé lo tiene que aprovechar. Es un jugador muy fiable que debe de mejorar muchísimo. Si participa va a dar el nivel como lo hizo el año pasado".

Presión por ser líder

"Presión ni mucho menos. Yendo primeros, todo es ilusión. Si fuera último me preocuparía. Es anecdótica la clasificacón porque llevamos cuatro jornadas. Tenemos que ver qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal para estar donde estamos. Éramos un equipo que le llegaban poco y ahora nos rematan mucho, esa mejora que necesitamos el equipo lo tiene muy claro. Estamos muy unidos. Le estamos dando continuidad a los valores del año pasado. Ahora nos centraremos solo en el Leganés que es un equipo con un potencial espectacular".

Quejas de Garitano por los internacionales - 50 partidos como entrenador

"Estoy de acuerdo con él pero no puedo hacer nada. Nos restan potencial al quitarnos jugadores. ¿Mis 50 partidos? Contento y feliz. Es un partido más. Me dejan trabajar, estoy ilusionado, me encanta la ciudad... vamos a por el 51".

Leganés, varios esquemas

"Nuestro equipo está preparado para cualquier situación. El equipo rico es el que interpreta bien. Más que la estructura inicial lo que tenemos claro son sus comportamientos. Como no los dominemos, son un equipo que puede hacer muchísimo daño".