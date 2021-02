"Djuka es un ejemplo de compromiso con el escudo del Sporting"

ESCUCHA EL ANÁLISIS SOBRE DJUKA EN EL TJA.

“El Sporting está arriba por los 15 goles de Djuka. Sin esos goles, con una plantilla muy parecida a la de hace un año, estaría mirando de reojo al descenso o haciendo la goma con los de arriba. Parecía imposible tener en la plantilla de los últimos años un jugador más determinante que Mariño, pero ahora ese estatus es para Djuka”. Marcos Martín halaga al delantero serbio en su análisis en el Tiempo de Juego Asturias. Los tres tantos de Djurdjevic en Logroño le impulsan hacia el pichichi de la Segunda División.

En el postpartido del TJA, Carlos Llamas destaca el “compromiso” del delantero, “un jugador que en casi tres años no se ha perdido ni un entrenamiento. En Mareo siempre le han puesto como ejemplo de profesional”. Marcos Martín añade: “No es de Gijón, no es español, no tenía ningún tipo de arriago con esta ciudad... Cuando no le salían las cosas, podría haberse marchado, porque aún tenía cartel en su país o en otra liga europea. Pero decidió quedarse con el objetivo de triunfar con la camiseta del Sporting”.

“Se le ha juzgado desde el primer partido, siempre acompañado de ese run-run. No digo que se haya sido injusto, porque la crítica es necesaria e inevitable, pero sí creo que a veces se le ha faltado el respeto. Djuka podría haberse desatendido porque eso lo hemos visto con muchos jugadores que han pasado por el Sporting. Pero él no, él ha hecho todo lo contrario, se merece más que nadie lo que le está pasando”, apunta el periodista de COPE.

Marcos Martín ahonda en la idea del compromiso: “Se nos llena la boca con lo de la gente de Mareo, gente comprometida con el escudo... Pues en eso Djuka es un ejemplo para todos. Te puede gustar más o menos, puede fallar algunas ocasiones, pero el compromiso con el escudo del Sporting es indudable, y a veces no se valora lo suficiente. No sé si por venir de la mano de quien lo fichó”.