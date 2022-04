Djuka: "El derbi es el partido que más me motiva"

"Otro trofeo. Significa mucho. Tengo cuatro o cinco y espero ganar más".

¿Sois conscientes de lo que significaría para la afición ganar el derbi?

"Seguro que sí. Todo el mundo merece esa alegría. Es una semana diferente para todos. Tenemos que preparar bien este partido. Los debis no se juegan, se ganan".

¿Qué te parece que el Oviedo se haya acordado del Sporting en el último partido en el Tartiere?

"No lo vi porque no veo muchas cosas en redes sociales y noticias. Solo pienso en el partido, en ganar".

¿Los más veteranos estáis tratando de concienciar al resto de lo que significa este partido?

"Ganar un derbi significa mucho para todos. Estamos preparados. La gente está preparada para jugar el derbi".

¿Es el partido que más te motiva?

"Seguro que sí. Normal. Es un derbi y no necesitas mucha motivación. He jugado muchos aquí y seguro que sí es el que más me motiva".

El Oviedo llega mejor esta temporada

"Están cerca del playoff esta temporada. Nosotros no pensamos en eso. Vamos a jugar y ganar. Sacar los tres puntos y más puntos hasta el final".

¿Hay favorito?

"Creo que no hay favoritos. Si tengo que decir uno, digo el Sporting porque jugamos en casa con nuestra gente".

¿Qué mensaje le mandas a la afición?

"Que estén como nosotros y que nos apoyen. Espero El Molinón lleno y que nos empujen hasta final de temporada. Significa mucho para ellos y para nosotros".

¿Será tu último derbi?

"No se sabe nada. Me queda un año más de contrato. No estoy pensando en eso".

¿Os motiva poder dejar al Oviedo sin playoff?

"Vamos a jugar el partido como cualquier otro. Es importante para nosotros. Son tres puntos y queremos ganar ese partido".