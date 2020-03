La divertida charla sobre el derbi asturiano de Carlos Jean y Álvaro Vázquez

En una charla digital en GOL Televisión, el músico Carlos Jean y el futbolista Álvaro Vázquez se adentran, entre otras cosas, en la rivalidad en el fútbol asturiano, justo en la semana en la que se tendría que haber jugado el derbi entre el Real Sporting y el Real Oviedo. “Adoro Asturias, tuve mis 'roneos' con el Oviedo, pero nunca me sentí de ninguno de los dos equipos. He pinchado igual en las dos ciudades. Eso sí, cuando me pusieron la insigina del Oviedo, los del Sporting como que no querían saber nada de mí...”, bromea el DJ.

Jean le preguntó al delantero del Sporting si la rivalidad es tan fuerte como él la sintió. “Pude vivir el derbi en Oviedo, y justamente esta semana iba a ser el partido aquí, con un ambiente brutal, porque me dicen que en Gijón se vive un ambiente sensacional. La rivalidad es muy grande. Echaré de menos jugar el derbi en casa. Espero que no se alargue mucho esta situación”, le respondió Álvaro Vázquez.