"El discurso de Reyes no ha cambiado, la clave es la continuidad del proyecto"

En Deportes COPE Asturias también se hace balance del mercado. El entrenador Luis Rueda analiza las incorporaciones del equipo azul en el mes de enero y puesta en escena de Rubén Reyes este miércoles. En primer lugar, Rueda comparte las palabras dedicadas por parte de Reyes a su homólogo en el banquillo azul, José Ángel Ziganda. "Está en su sitio. Los entrenadores estamos pendientes de los resultados. El fútbol es un impostor. Me gusta la palabra que dijo de valiente. Es fácil poner etiquetas en función de planteamientos. No puede ser un cobarde porque tiene las 'pelotas' de poner a Mangel en un partido ante un transatlántico de la categoría", admite.

Sobre el director deportivo resalta que "Reyes es una persona preparada, con las ideas claras. Es importante que el discurso no varíe con el paso de los meses. No ha cambiado" y sobre sus planes, Rueda apunta que "doy por bueno el mercado. Mantengo que la clave del Real Oviedo es la continuidad de un proyecto. Los jugadores en propiedad son los importantes, de cara a dar un giro de 180º respecto al pasado. La clave, si no es este año, que lo veo complicado, pasa por este verano, por tener la capacidad de tener un 80% de la plantilla para empezar a entrenar". Lo cierto es que para el entrenador del Caudal y comentarista de Deportes COPE Asturias, "me parece un poco más sorprendente la llegada de Hugo Rama, pero viendo el contrato, te da una idea de cómo pueden ir los tiros".

Por último, alaba las decisiones de Borja Bastón y de Brugman de apostar por el equipo azul y no moverse del Carlos Tartiere durante este mercado invernal. "Son situaciones distintas. Bastón es propiedad y Brugman está cedido. Lo de Bastón tiene muchísimo mérito. Si ha rechazado ofertas de otra categoría, hay una razón única. Está a gusto. Es importante ver felices a los futbolistas", zanja.