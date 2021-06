El fichaje del director deportivo sigue a la espera de la decisión final

El Real Oviedo se dio un tiempo necesario para reflexionar, estudiar y adoptar una decisión tan relevante. La elección del director deportivo marcará el corto y medio plazo del club. Desde el fallecimiento de Francesc Arnau, los dirigentes azules se enfrentaron a una situación inédita, muy difícil, inesperada. A la vez, la planificación de la nueva temporada requería minimizar el compás de espera.

El estudio realizado en 2019, tras la salida de Michu, sirvió como punto de partida, aunque la lista de candidatos ha sido muy extensa. Las agencias de representación también han propuesto nombres. Los contactos telefónicos y las reuniones presenciales se suceden desde hace diez días. Llegados a este punto, el Oviedo sabe quiénes rechazan la posibilidad y quiénes aceptarían una oferta azul. Una vez seleccionado, se iniciaría la negociación final para fijar las bases del contrato y el proyecto.

Pero lo cierto es que el fin de semana no ha dejado decisión alguna. El Oviedo apura los plazos, ya en la segunda semana de junio. El club no se ha decantado por uno de los candidatos analizados. Como informó 'El Comercio', hubo un encuentro en Santander con Loren Juarros. Federico González y David Alonso Mata estuvieron el viernes por la tarde con el exdirector deportivo de la Real Sociedad, del que Arturo Elías había recibido buenas referencias en los últimos días, aunque otros miembros del club prefieren mantener también en estudio otras opciones que no han trascendido de forma pública.

Ha habido más reuniones. Hay más candidatos. Los dirigentes que trabajan en Oviedo han de consensuar la decisión con México, que tiene que dar el visto bueno para sentarse a negociar. Mientras tanto, José Ángel Ziganda espera para rematar su contrato de renovación. El futuro de David Comamala, mano derecha de Arnau, está fuera de Asturias. Las principales decisiones sobre el primer equipo y la cantera, con un gran trabajo de planificación por delante, se posponen, al menos, algún día más.