"La dirección deportiva se está esforzando para hacer la mejor plantilla"

Mossa compareció en rueda de prensa a 4 días del estreno ligueron en el Carlos Tartiere frente al Lugo:

Nueva temporada

"Con mucha ilusión. Hace mucho que no jugamos con nuestra gente y los hemos echado muchode menos. Feliz por la gente que puede volver"

Referencia último partido de pretemporada

"No creo que el partido del Lugo sirva como referencia. Imagino que serán muchos los jugadores que no jugarán ese partido y jugarán este. Imagino que cambiará hasta el dibujo"

Vuelta al público para el equipo

"Para el equipo la vuelta del público supone mucho. Y para la sociedad en general por lo que hemos pasado y estamos pasando. Me da pena que haya jugadores que han pasado por aquí y no han visto de verdad lo que es este club por no haber jugado con público"

¿Llega demasiado 'pronto' la temporada para el Real Oviedo?

"Empezamos todos al mismo tiempo. Es lo que hay y hay que asumirlo con los que estamos. Con la máxima ilusión y convencido de poder ganar al Lugo".

Mercado de fichajes

"Está siendo un mercado más lento y extraña por la situación de los clubes. Nos consta que la dirección deportiva está haciendo todos los esfuerzos para hacer el mejor equipo posible. Cuanta más gente haya, mejor"

Posición en el centro del campo

"Cambia mucho respecto al lateral. Hablé con el mister sobre temas de presión alta y también con balón. Me veo sumando. Estoy para animar, para jugar... para lo que toque. El bien del grupo repercute en nosotros y en el club"

Objetivo

"De momento, ganar el domingo. Me consta que son muchos años los que levamos sin empezar ganando en Liga. Sería muy bonito poder empezar con buen pie y con una victoria".

Competencia con Cornud

"Ya le conocía y le veo bien. Ya ha estado en el Vetusta y eso le ayuda a aclimatarse. Cuanto mejor esté, mejor será para todos"