"Dije que volvería y aquí estoy"

Mensaje de presentación

"Agradecer el trabajo que ha hecho Javi para que pueda estar aquí. Ha sido todo muy rápido. Lo teníamos todo muy claro. Gijón es mi casa a nivel deportivo, me considero un gijonés más.. Dije que volveria y aquí estoy".

Ilusión por volver

"Es uno de los mejores dias de mi vida. Tengo la ilusion de un niño pequeñito".

Cómo ha cambiado en su etapa en Leganés

"Me fui a crecer a nivel profesional y deportivo. Lo demás lo tenia aqui y sigo teniéndolo. Quiero aportar".

Cómo surge la oportunidad de volver

"Las circunstancias se han dado, no ha habido impedimentos. Estábamos conectados. Siempre he mantenido la conexión con la familia sportinguista. Siempre he hablado con el presi y demás gente del club, y siempre he estado pendiente de los resultados y del día a día".

Competencia con Mariño

"Competencia con Mariño no tengo. Mariño es compañero y la competencia es con otro escudo, no con este. Nos vamos a poner las cosas dificiles y eso subirá el nivel y el rendimiento. Me alegro mucho por él que esté a este nivel. Es mi amigo, ayer venia de viaje y hablaba con él. El rival está enfrente, no aquí".

¿Retirase en el Sporting?

"Retirarme no pasa por mi cabeza, si no no hubiera venido aquí. Mi experiencia se tiene que ver con los chavales jovenes para formarles a nivel personal y deportivo. No dejamos de ser personas y las preocupaciones son las mismas que para cualquiera".

¿Otro ascenso a Primera?

"El equipo más regular de la categoria fue el Sporting la pasada temporada. Ningún equipo le hizo un daño excesivo. La dinámica está siendo la misma, aunque tenemos que mejorar. El objetivo es a largo plazo, nos fijamos en pasado y presente. Necesitamos centrarnos en ese proceso para alcanzar ese objetivo. Sin demasiada presión en lo diario".

Vivirá su primer derbi

"Voy a gozar un derbi. Una experiencia más como sportinguista y como profesional. Lo tengo en mente".

A falta de poco más de 24 horas para el cierre de mercado, Javi Rico, que escoltaba a Pichu Cuéllar en su presentación, habló del nompre propio en el mercado rojiblanco: Djuka.

Qué le dice al sportinguismo



Djuka sigue entrenando con nosotros. De aquí al cierre de mercado tendrá que haber una propuesta que satisfaga al jugador y al club. Hay que esperar.

¿Oferta del Rayo?

"No hablo del Rayo ni de otro club".

¿Plan B a Djuka?

"Siempre hay un plan B. En el club no hay nada a boleo. Siempre hay soluciones".