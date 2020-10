"Es difícil ponerse a ver un partido y divertirse"

Paco Jémez ha sido el gran protagonista este jueves en Deportes COPE Asturias. Con motivo de la visita del Rayo, su último equipo, al Tartiere, el técnico atiende la llamanda de COPE. “El Oviedo es un equipo al que es difícil meter mano. Muy compacto, defienden todos”, dice. “El Sporting tiene mucho talento, tiene desequilibrio en la parte final y eso en Segunda es muy importante”, sostiene.

Jémez, comentarista ahora en los medios de comunicación a la espera de contar con una oferta atractiva, destaca de Ziganda su experiencia para “saber llevar a este Oviedo a cumplir sus objetivos”. “El año pasado ya lo hizo. El obejtivo del club, yo creo, tiene que ser salvar la categoría sin pasar apuros. Y en esta categoría, cuando tienes los 50 puntos, hasta el final tienes opciones de meterte arriba”, amplía.

“El Oviedo tiene buenos jugadores. ¿Borja, Leschuk y Sangalli? Me gustan los tres. Son jugadores también para hacer cosas con el balón. Podrían estar en cualquier equipo de Segunda. A través de esos futbolistas se construyen los equipos”, cuenta en la entrevista.

El exentrenador del Rayo siempre ha elogiado a Djuka, el delantero del Sporting. “A los delanteros se les pide goles, cuando no los meten falta lo más importante. Hay jugadores que solo te dan goles, que ya es mucho. Hay otros, que si no marcan, te pueden dar otras cosas, y ahí está el caso de Djuka. Es un jugador, perdón por la expresión, que es un 'coñazo' para los defensas, un dolor de huevos. Va a todo, se pelea con todos, eso también lo aprovechan a veces otros compañeros. Esas cualidades a lo mejor no se reconocen desde fuera, pero los que hemos jugado sabemos lo que supone. Es el típico delantero que no dejar vivir tranquilo al defensa. Y eso los entrenadores lo valoramos mucho”, explica.

Paco Jémez dirigió la pasada temporada al lateral Saúl García. “Ha crecido cada año, técnicamente es muy bueno. Trabajamos con él mucho en la faceta defensiva, porque era la parte que tenía más margen de mejora. Saúl tiene una zurda exquisita, era probablemente el mejor centrador del equipo, y un gran disparo. Me parece una gran adquisición para el Sporting. Y es un cielo de jugador, de los que te gusta tener en el vestuario”, apunta. Sobre el equipo gijonés, Jémez, al nombrarle a Manu García, Pedro Díaz o Nacho Méndez, responde: “¿Que si el Sporting puede jugar bien? Debe, debe jugar bien”.

El técnico reconoce que no se divierte demasiado viendo fútbol actualmente. “Es una tónica general en el fútbol mundial, no solo en la Segunda División. Hoy en día, y hablo como espectador, es difícil ponerte a ver un partido y divertirte, hay que buscar mucho. Los equipos tienden a no arriesgar nada, a no cometer errores, a aprovechar un error, un balón parado, una contra y después defender la renta. Cuando muchos equipos juegan así, en cuanto a estética, no se ve mucho. Sí se ven otras cosas bonitas: competitividad, equipos bien armados... Pero es difícil sentarse ante una tele y divertirse con la estética del juego, sí puedes divertirte con otras cosas”.