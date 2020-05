Otro ascenso para cambiar el rumbo. Si se reanuda la competición, la categoría ofrecerá una oportunidad al Sporting, a dos puestos y cinco puntos de asentarse en la zona de privilegio, dentro de una Liga, eso sí, extremadamente igualada. El objetivo, añorado al principio, lejano hasta el parón, es una realidad alcanzable. Miroslav Djukic no se escondió en su última intervención pública. Para bien o para mal, nadie se atreve a pronosticar la evolución de la Segunda una vez comience a rodar la pelota. Todo será posible para todos, en una división ya inestable por naturaleza.

El Sporting, en su planta noble, ha dedicado el confinamiento a diseñar una exhaustiva hoja de ruta para salir con aire de una crisis que será también virulenta en el fútbol. Se trabaja para contrarrestar sus efectos en el marco de la categoría de plata. El Sporting se prepara para afrontar con certezas el escenario que depare la crisis del coronavirus. Los números están ya analizados y penden, como no puede ser de otra manera, de la incertidumbre que gobierna a toda la economía a escala global.

El club de El Molinón, hasta que la afición no vuelva a los estadios, será uno de los más perjudicados de Segunda. La ausencia de su masa social, una de las que lidera la asistencia a los campos, asestará un duro golpe al tope salarial. La reducción de ingresos por patrocinios, en todo el fútbol nacional, será otra variable negativa a tener en cuenta.

En el caso particular rojiblanco, la conformación de la actual plantilla despeja dudas deportivas pero alimenta la incertidumbre económica. Solo Molinero y Damián Pérez finalizan sus contratos. El bloque está construido, con una elevada presencia de pilares jóvenes sobre los que construir el proyecto, pero con una duda significativa: la dificultad de sostener el global de las fichas en un contexto de topes salariales empequeñecidos.

A la espera de las medidas que precise LaLiga para ayudar a la economía general de los clubes, sin ascenso a Primera, el Sporting se vería en la necesidad de reconstruir su particular rompecabezas veraniego, con el objetivo de negociar algún traspaso en un contexto complejo o llegar a acuerdos particulares para rescindir contratos o reducciones de salario.

Una elección para este momento

El Sporting, a nivel interno, valora las opciones del equipo de Djukic para sumarse a la pugna por el ascenso hasta el final. "He hablado con el preparador físico que es mejor quedarnos cortos al principio e ir cogiendo la forma durante los partidos que precipitarnos y meternos antes con la mejor forma física", precisó el preparador serbio el pasado 1 de mayo, con la vista puesta en poder alcanzar el mejor estado de forma en una hipotética fase de ascenso. “Hay que terminar este proyecto y quedan once partidos, y el Sporting tiene posibilidades matemáticas de conseguir el 'play off' e intentar ascender”, dijo Javi Rico, en su presentación, al ser cuestionado por el futuro del técnico y varios jugadores.

El uso del vocabulario será moderado en cada intervención pública de la plantilla, pero el reto, ambicioso, es conocido por todos. En todo caso, el club dará una gran relevancia a acabar el curso en el mejor puesto posible. El premio económico a la clasificación final nunca puede ser despreciado, menos aún ahora.

Mientras tanto, el Sporting se prepara para aminorar las consecuencias del retroceso económico. Son muchas las voces especializadas en el deporte profesional que han difundido que los clubes con canteras más asentadas saldrán mejor parados del actual envite. El Sporting vuelca su discurso, aún con más fuerza, en Mareo. Así explicó el club la apuesta por Javi Rico, que colmó su discurso de apertura de alusiones al producto local como base del proyecto. La elección del flamante director deportivo tiene mucho que ver con la filosifía del club y, también, con la gestión del fútbol que viene. El nuevo responsable deportivo ya ha certificado su primer movimiento: la renovación de Pelayo Morilla, una de las perlas de la cantera, hasta 2024.

Sin ascenso —de momento se presenta como el escenario más realista—, el verano traerá tareas agotadoras. Rico ya ha realizado sus primeras gestiones, así como la presentación telefónica ante jugadores y representantes. Es el inicio de un plan que solo puede modificar la consecución de otro ascenso agónico y, de momento, tan inesperado como alcanzable con once fechas por delante.