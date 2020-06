El derbi de este lunes entre el Sporting y el Oviedo estará marcado por la ausencia de público en las gradas. Los aficionados de ambos conjuntos no podrán estar en El Molinón, algo que para Ziganda, técnico del equipo carbayón, hace que sea “complicado alcanzar los niveles de motivación que habría con público”. Sin embargo, el entrenador azul es consciente de que “al fin y al cabo es un derbi, se siente en la ciudad, la gente te lo recuerda en la calle. Eso se transmite al jugador. Es un derbi, lo sabemos, pero que no esté el público le quita esa aura especial”.

Pese a todo, el técnico oviedista lo tiene claro. “Si me diesen a elegir, preferiría jugar con gente. Nos gusta el ambiente, lo que mueve el fútbol, la pasión que hay por la defensa de un club y de un sentimiento. Eso se percibe de una manera increíble con público, con ambiente, con animación… No hay eso y no lo pensamos; será otro tipo de partido y tenemos que acabar la competición. Tenemos que aceptarlo como está viniendo. Es otro tipo de partido, hay que acabar LaLiga como sea, hay que defender este negocio, hay que defender esta historia... Lo tenemos que aceptar como está viniendo todo, pero no tiene nada que ver", explica.

Respecto al rival, el Sporting, Ziganda cree que “llegan reforzados por el resultado anterior, es algo que da confianza”, y explica que la clave del encuentro “estará en los pequeños detalles”. El técnico lamenta la ocasión desperdiciada de sumar tres puntos ante el Deportivo, pero cree que ese encuentro es el camino a seguir. “Venimos de un partido que se nos escapó, pese a tenerlo controlado, por detalles. Tenemos que intentar dar continuidad a lo que vimos el otro día. A partir de ahí hemos de estar pendientes de sus fortalezas y confiar en las nuestras. Hemos de dar nuestra mejor versión”, asegura.

El entrenador del Oviedo no quiere mirar más allá del encuentro ante los rojiblancos. “Estos tres puntos son los más importantes porque es el siguiente partido. Ahí debe estar nuestro foco. Una temporada que tendría que jugarse en tres meses se jugará en mes y medio. Nuestra concentración ha de estar en el Sporting, pero luego nos centraremos en el Fuenlabrada y después en el próximo. Tengo claro que vine para 14 partidos y los vamos a jugar todos de la misma manera, plenamente concentrados.

”.

La igualdad en la zona baja de la Segunda División es máxima. Por ello, el entrenador trata de concienciar a sus jugadores de que se enfrentan a un final de temporada muy apretado. “Estamos todos mentalizados de que esto será un día a día. Vemos la igualdad que hay y cómo se están decidiendo los partidos. Hemos de aceptar la situación en la que estamos. Aceptar no significa resignarse. El que mejor sea capaz de convivir con esta situación, estar en estos puestos, tendrá parte de ganado para afrontar lo que queda de temporada”, explica.

Además, el técnico azul reconoce que su equipo “está bien”, aunque seguirá contando con las mismas bajas que en los partidos anteriores. “El resto de futbolistas se encuentran con el lógico cansancio y las lógicas molestias, pero en condiciones para poder jugar el extraordinario partido del lunes”, apunta. Respecto a los tres hombres lesionados (Berjón, Nieto y Coris), Ziganda ve muy complicado contar con ellos a corto plazo. “Son lesiones musculares que se dieron en la última semana. Vamos justos de tiempo. Son gente de banda, donde más necesitados estamos y donde más frescura hay que aportar. En principio no contaremos con ellos para la semana que viene. Hemos de ser precavidos”, aclara.

Finalmente, el técnico azul se refirió a un posible interés del Cádiz por Lolo González: “Me interesa que el grupo esté unido. He hablado con el jugador. Está encantado de estar aquí, está preparado y deseando jugar lo que tenga que jugar. Está a plena disposición del club. Estoy contento por contar con él hasta el final de temporada”.