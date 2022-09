Diego Mariño: "Si fuese por mí, me quedaría toda la vida en el Sporting"

Diego Mariño ha comparecido en sala de prensa en el día del cierre del mercado de fichajes. El capitán rojiblanco, que seguirá una temporada más en Gijón, no descarta cambios en las últimas horas del mercado y está contento con la competencia y el trabajo del equipo.

Cómo has vivido este verano en cuanto al verano de fichajes. ¿Esperas algo?

"No. Lo vivo todos los años tranquilo. Este año igual. El mercado está siendo muy extraño, nunca se sabe lo que puede pasar. Las cosas cambian cada poco tiempo. En ese aspecto, este año he estado tranquilo. Me centro en entrenar y en prepararme, lo de fuera no lo puedo controlar".

¿Te has planteado salir durante este mercado?

"La verdad que soy muy feliz aquí. Estoy muy a gusto. Estaría aquí de por vida si fuese por mí. Mi mentalidad sigue siendo la misma: conseguir algo importante con el Sporting. En el mercado nunca se sabe, nunca depende de mí. No pienso en eso. Sí puedo decir que aquí soy muy feliz. Quiero hacer cosas bonitas por y para este club".

Sensaciones en el vestuario después de tres partidos.

"Creo que se ve una identidad. Este Sporting tiene una identidad y una manera de jugar clara. Todo el mundo lo ha interiorizado y se están viendo cosas positivas. Tenemos que mejorar en el último tramo del campo, hay que mejorar la efectividad porque es difícil generar ocasiones y no marcar goles. Me ilusiona ver que la idea que tenemos lo trasladamos al campo. Nos viene muy bien este estilo. Estoy contento con cómo se están haciendo las cosas".

¿Te hizo dudar que Pichu fuera titular al final de la pasada temporada?

"Este año partíamos todos de cero. La temporada pasada fue horrible. Se vio que no era cosa de Pichu o de Diego, era cosa del equipo. Viendo la dinámica del equipo era de esperar que en algún momento pudiera pasar. Yo tenía ilusión por jugar, como todos los compañeros. En la pretemporada se lo traté de poner difícil a Abelardo. Los dos partíamos con las mismas opciones". Por suerte me ha empezado eligiendo a mí y me tengo que ganar seguir así en el campo".

"No, la verdad que ahora no es momento. Está abierto el mercado aún, hay temas mas importantes para el club que mi renovación. Ojalá pueda renovar porque es lo que más ilusión me haría en este momento. Ni para mí ni para el club es una prioridad ahora mismo".

¿Crees que las críticas hacia ti han sido demasiado duras?

"Las críticas están ahí. Hay gente que opina y otras sin saber. Unos con razón y otros sin razón. Acepto todas las críticas, pero las que cojo son las de la gente del fútbol. Saben lo que es jugar, lo que pasa en los partidos. En eso me apoyo para mejorar. No le puedo gustar a todo el mundo y no puedo perder el tiempo en pesar lo que diga la gente. Me importa lo que me digan los entrenadores, entrenadores de porteros, mis compañeros... eso es lo que más valor le doy".

"Creo que la competencia ha subido mucho. El nivel en los entrenamientos ha subido mucho. Eso hace que todo el mundo tenga más ganas de demostrar todos los días. Tenemos una muy buena plantilla, con muchas variantes. Lo que más destaco es el hambre que tiene todo el mundo. A nadie se le puede reprochar nada y ese es el camino, cuando te lo dejas todo. Es más fácil que te vayan bien las cosas haciendo así las cosas".