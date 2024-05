Diego Cervero cree que es el año del Oviedo: "Veo una dinámica de ascenso total"

El Real Oviedo regresa este domingo (18:30 horas) al escenario donde perdió el tren del ascenso a Segunda División en 2013. Los azules, con Carlos Granero en el banquillo, fueron claramente superados por un Eibar histórico que ascendió de Segunda B a Primera División en solo dos años, con Gaizka Garitano en el banquillo.

En aquel Oviedo de 2013 destacaban Mantovani, Xavi Moré, Aitor Sanz y el eterno capitán: Diego Cervero. El mítico delantero oviedista ha atendido la llamada de Deportes COPE Asturias en la previa de la última jornada de LaLiga Hypermotion, con el Oviedo dependiendo de sí mismo para jugar el playoff de ascenso a Primera División.

"Veo dinámica de ascenso total"

El Oviedo tiene la oportunidad de romper la maldición de Ipurúa. "Tenemos lo que hubiéramos querido. Si nos lo dicen a principio de temporada lo firmamos. Cuando fuimos a Elche íbamos 'apretados' y ganamos. Hay precedentes también en Tenerife. Contra los grandes el Oviedo rinde mejor. Si no hemos conseguido el playoff antes es porque no nos fue bien contra los equipos de abajo".

Del 1 al 10, ¿cuánto confías en el playoff? "Sin estar dentro confío un 8. Si estuviera dentro, con más datos, seguramente confiaría un 10. Veo que venimos desde abajo y el Eibar tenía el objetivo de ascender sí o sí. Tenemos que ir con una ilusión tremenda porque estamos en una buena situación. No hay que ser mejor, hay que ganar".

La afición salión de 'bajón' contra el Andorra. "Lo sé, peor soy positivo. ¿Cómo tienen que estar los otros dos rivales entonces? Ningún rival es fácil. El Villarreal B ganó fuera de casa hace poco 0-3. Estoy seguro de que va a haber resultados que nadie espera. Yo jugué partidos en los que el otro equipo no se jugaba nada y me pasaron por encima. Además, una buena actuación en la última jornada te puede valer un buen contrato al año siguiente".

"Estoy seguro de que va a haber resultados que nadie espera"

¿Es el mejor Oviedo desde 2015? "Probablemente sí. Tenemos algo diferencial: Santi Cazorla. Tenemos veteranía y experiencia en los años que llevamos en Segunda y en todas las líneas hay jugadores con mucho peso. Desde Esteban no tenemos un portero tan solvente como Leo Román. Tenemos 'káiser'en la defensa, tenemos buenos laterales, pivotes para elegir, arriba hay dinamita... hay muy buenos jugadores. Creo que es el mejor Oviedo desde el regreso".

¿Cómo puede afectar la baja de Cazorla en un partido tan importante? "No estará en el campo, pero estará en todos. Lo primero que hay que decir es que ha dado un ejemplo de oviedismo que nadie da. Él vino aquí, lo dio todo, nos hizo levantarnos del asiento... Santi ha demostrado lo que es ser oviedista y hacer más grande la historia del Real Oviedo, no ha venido a retirarse. Ha tenido mala suerte por querer arriesgar y jugar todo. Cuando Santi no está en el campo se nota. Es difícil entrarle porque se te va, le tiras desmarques porque sabes que te va a ver. Es el mejor jugador que haya jugado nunca en Segunda División. Parece que nos tiene tristes ahora por la lesión, pero él va a decir en el vestuario que lo hagan por él. No necesita palmaditas en la espalda, necesita que los compañeros ganen por él. Entiendo que el lunes y el martes el ambiente fuera negativo, pero estoy seguro que tanto él como el cuerpo técnico serán capaces de revertir eso en un ambiente positivo".

"Santi Cazorla ha demostrado lo que es ser oviedista y hacer más grande la historia del Real Oviedo, no ha venido a retirarse"

¿No echas de menos estar en el vestuario en semanas como esta? "Por eso volví a jugar con el filial del Sanluqueño, para sentir estas cosas. La pasada semana nos jugábamos un quinto puesto y le dije a mi mujer que estaba nervioso. Me dijo que ya estaba bien... (risas). Estuve media hora llorando en Castellón porque nos salvamos. Me tomo muy en serio las cosas, me pasaba como futbolista y ahora como médico. El fútbol es pasión e ilusión. Pagaría por vivir algo así porque es muy bonito".

¿Cómo verías al Oviedo en un playoff? "Seríamos peligrosísimos, no nos querría nadie. En casa somos inexpugnables, fuera de casa ya cometimos todos los errores que había que cometer. Además, el Oviedo tiene muchas variantes. Tenemos dudas si es mejor Sebas, Paulino, Alemao, Borja... Y tenemos la ilusión de un niño. El Sporting hace poco estuvo en Primera, pero nosotros llevamos muchos años con ansia, con ganas. No lo quiero pensar, pero veo una dinámica de ascenso total. Luego es fútbol y hay decisiones, como en Barcelona, que no puedes controlar, pero al Real Oviedo no lo querría nadie como yo no quería al Eibar en 2013 porque eran los mejores".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA A DIEGO CERVERO EN DEPORTES COPE ASTURIAS