Diego Cervero estrenará en agosto una nueva categoría: jugará con el Atlético Sanluqueño en la Primera Federación. Desde la provincia de Cádiz viajará a Andorra, Tarragona o Castellón. "La visión de esta Liga está muy bien, pero faltan matices en cuanto a infraestructuras y modelos de gestión para acercarse al fútbol profesional. Falta la capacidad para generar ingresos y acercarse a lo que es una Segunda División", cuenta en una entrevista en Deportes COPE Asturias.

En Sanlúcar de Barrameda ha marcado goles, ha logrado el salto a la nueva categoría y, además, se ha estrenado como médico. "Es una de las cosas que más me está enriqueciendo. Tuve la suerte de conocer a Sebastián (Jiménez), el médico del primer equipo del Cádiz. De una conversación con él surgió la posibilidad de hacer unas prácticas. Me está formando en ecografía. Voy por las tardes, de tres a siete, y estoy formándome en algo que siempre me gustó y que me viene muy bien para mi futuro en medicina deportiva. Es la primera vez que estoy ejerciendo, que me siento médico; estoy muy contento y muy agradecido a Sebastián, lo que está haciendo por mí es impagable, tiene un amigo asturiano para siempre", agradece.

El delantero vive también pendiente del Real Oviedo y las decisiones que se esperan a corto plazo. "Los oviedistas estamos ocupados, haciendo cábalas", admite. "No es fácil reaccionar ante algo que no te esperas", reconoce. Para Cervero, "Ziganda está haciendo las cosas bien". Por ello pide que "al técnico que esté le dejen trabajar con un poco más de tiempo, las prisas no son buenas. Con las ventajas que reciben los equipos que bajan es difícil competir, por lo que sería importante apostar por un proyecto a más largo plazo, creo en ello. Se ha visto en equipos que en su día estuvieron como el Oviedo y ahora están en la élite", recuerda.

Cervero también responde sobre las peticiones que hace el oviedismo para que el club dé un paso adelante: "Llevamos años en Segunda y siempre se quiere más. Ha sido un año muy duro para el fútbol, nos somos conscientes de ello, de todo lo que ha pasado con la pandemia. Me imagino que (en el club) hacen todo lo que pueden, (los dueños) son los que arriesgaron, están ahí. Yo siempre sigo esperando un poco más, porque con un poco más, teniendo en cuenta las dificultades que entraña todo, estaríamos muy cerca. Quiero ver un proyecto a más largo plazo".