Día redondo para cerrar en La Barganiza el Circuito de Golf COPE Asturias antes de la Gran Final

La cuarta parada del Circuito de Golf de COPE Asturias se celebró como las tres anteriores: siendo un auténtico éxito. Un total de 123 deportistas participaron en La Barganiza en el último torneo del circuito antes de la final del día 17, en un día fantástico de golf en el que reinó el buen ambiente y en el que acompañaron las condiciones.

Hubo participantes que debutaban en el Circuito, pero también los hubo que ya habían repetido, como Ángel González, que tras intentarlo en las paradas anteriores, consiguió vencer en primera categoría: "Ya lo había intentado en Castiello y en La Llorea y había fallado algún hoyo. Participé en todos, también en Las Caldas. Hoy ha salido bien. El circuito es muy bueno. Si se crece con más campos, todavía mejor. El mejor circuito que hay en Asturias ahora mismo".

Entre los participantes, muchos jugadores jóvenes, como el caso de Álvaro, que consiguió quedar tercero en la categoría Scratch: "Fue un día complicado. No empecé jugando bien, pero peleé hasta el final y me lo pasé muy bien. Es el primero que juego de este circuito y estoy muy sorprendido. Es un muy buen torneo, con muy buenos premios y la gente es muy agradable".

Las condiciones del campo de La Barganiza hicieron que todo fuera rodado para un gran día de golf, como asegura Eva, tercera clasificada en la categoría Damas: "Llegamos de vacaciones, fue practicar un poco y jugar. Es el primero del circuito que hago. El campo estaba fenomenal. Llovió un poco y estaba muy bien". Beatriz, segunda clasificada, también iba por esa línea: "Estaba todo genial organizado. El pincheo en medio de los hoyos una pasada. No llovió y aguantó fenomenal el tiempo, todo estupendo". La vencedora fue Loli: "Hoy me ha salido un día redondo, en un año no me saldrá otro. Estaba el campo fenomenal".

En la categoría de Scratch, el que se llevó la victoria fue Pablo Alperi, que irá el día 17 de septiembre a la Gran Final de Castiello, su club, a intentar proclamarse campeón: "Se dio bien. Encantado de poder jugar un torneo muy guay con una organización muy buena. Hacerlo con amigos y con este día espectacular, una pasada".

Por parte del Comité de La Barganiza, la valoración también fue positiva, como asegura Alfonso Rojo: "Participaron 123 jugadores. Fue un muy buen día de golf. No hizo excesivo calor, la gente fue a buen ritmo. Yo creo que quedaron encantados con el circuito. El campo está bien y es un placer que jueguen cuantos más mejor. Es un buen número para un sábado".