El día en que Samu Sánchez conquistó Luz Ardiden

Diez años después, Luz Ardiden se torna protagonista en el Tour de Francia. La mítica cima de los Pirineos tiene grabada en su lista de ganadores un nombre asturiano. El de Samu Sánchez. El corredor ovetense se hizo con el triunfo en la legendaria etapa en 2011. “Es una cima mítica, es el décimo aniversario de una victoria española. Es bonito recordar que has puesto tu nombre ahí”, rememora Samu Sánchez en Deportes COPE Asturias.

El ciclista ovetense recuerda que “todas las victorias tienen su historia. Detrás de cada una hay momentos malos, de sufrimiento. Quizás Luz Ardiden sea de las más especiales. Los Juegos Olímpicos están por encima de todas, pero ganar allí, delante de la mejor afición del mundo, con el equipo en que corría. Está muy arriba”, explica.

Lo cierto es que el Tour de 2011 queda grabado para Samu y para su equipo de por aquel entonces, el Euskaltel Euskadi. “Le soluciona la temporada. En el Euskaltel, equipo vinculado a los Pirineos. Laiseka había ganado. Todo lo que venía después era un regalo. Además, ganamos la montaña, que significó subirse al podio en París, un maillot que hacía 30 años que no lograba un español. Fue un Tour apoteósico”, apunta.

Y es que la victoria de Samu en la cima pirenaica tiene una intrahistoria. “Una semana después de la presentación del Tour cogí el coche, fui a Francia y subí con la bici Luz Ardiden. Me quedaba mirando a la estación de esquí y se te queda grabado”, apunta. El día de la carrera, el ovetense también tiene en mente lo sucedido. “Antes de salir en la etapa, le dije al masajista que me subiese la maleta porque sabía que iba a ganar. El que gana en Pirineos se traslada en helicóptero y quería tenerlo todo listo. Los compañeros me miraron y me dijeron que estaba loco. No sé cómo lo hice, pero gané. Decirlo en el autobús y hacerlo... sobre todo, en un deporte lleno de imprevistos”, recuerda.