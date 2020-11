El día que Lombardía lo paró todo en Elche

El fútbol asturiano, y el oviedismo en particular, despide a Alfredo Lombardía, gran portero fallecido este miércoles. Sus cifras de récord en la temporada 1971/72 centran el recuerdo en Deportes COPE Asturias, que se adentra en la última jornada de aquel curso. El relato lleva la firma de Alfredo Relaño, el histórico director del Diario AS.

Oviedo, Sporting, Ensidesa, Langreo... Una trayectoria de un portero que se hizo leyenda. Su mejor temporada, en cuanto a números, fue la del ascenso oviedista a Primera en 1972, cuando solo encajó 19 goles en 38 partidos, todo un récord en la Segunda División.

El Real Oviedo llegó ascendido a la última jornada, pero su rival, el Elche, se jugaba sus opciones de alcanzar la máxima categoría. El Zaragoza, a la espera de un resultado que le favoreciera en Elche, primó a los futbolistas asturianos. "Era una prima a terceros decente, de las que se aceptaban", recuerda Relaño; "el Elche necesitaba ganar. Viendo que no lo conseguían se mosquearon, y al descanso ofrecieron medio millón de pesetas. El Oviedo dijo que 'no', que no se iba a dejar ganar. Y mientras tanto Lombardía lo paraba todo; quería ser el 'Zamora' de Segunda. Me dijo en una conversación que tuve con él que esa temporada se sentía invulnerable".

Y llegó el momento icónico de la carrera de Lombardía. El directivo y delegado del Elche, Joaquín Vidal, se situó detrás de la portería del Oviedo mientras se disputaba la segunda parte. Y le espetó a Lombardía faltando a la verdad: "¡Déjate meter un gol, que está todo arreglado!". El portero asturiano respondió: "¡Eso ye mentira!". Y siguió a lo suyo, convertido en un muro infranqueable para el conjunto local.

"Existía la ley de bronce que decía que en la última jornada, en Segunda, los puntos para el que los necesitara. En Primera no ocurría tanto. Pero el Oviedo no se dejó ganar", recuerda Relaño. El partido acabó con un empate y el Elche, contrariado, no ascendió. Sí lo hizo el Zaragoza. "El Oviedo se fue escoltado del campo. Estuvieron una hora y pico dentro del estadio para poder salir. A los pocos minutos de iniciar el viaje, el Zaragoza entregó la prima: unas 80.000 pesetas por jugador. Lombardía me dijo que con eso casi comprabas una casa en Asturias en aquellos años", rememora el periodista en Deportes COPE Asturias.