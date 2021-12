“Es un día especial, el pueblo está ilusionado”

Es un día histórico en la pequeña localidad de Andratx, en Mallorca. La Copa del Rey llega a Sa Plana y medirá al equipo local ante el Real Oviedo a partir de las 20:00 horas. Su entrenador, José Contreras, atiende la llamada de Deportes COPE Asturias. “Es un día especial. Estamos deseando que llegue el partido. El pueblo está revolucionado, muy ilusionado. Somos un club humilde. Tener la ocasión de jugar en nuestro campo ante un histórico del fútbol español, será una fiesta”.

El técnico admite que “solamente hace falta pasear por el pueblo para ver cómo se vive este partido”. Y es que el equipo balear, hace apenas cuatro años, militaba en Preferente.

Respecto a la forma de preparar el partido, Contreras no quiere meter ningún tipo de presión a sus futbolistas, aunque admite que la ilusión reina en el vestuario. “Soy un entrenador que vive bastante el día a día. Solamente pensamos en el partido que tenemos a continuación. Seguiremos nuestra línea. Ziganda ha dicho que iba a hacer cambios, que jugarán futbolistas menos habituales. No hemos tenido mucha euforia. Quiero que para mi equipo sea un partido normal para que los jugadores no se vean presionados. No quiero darle mucha importancia”, asegura. Sobre la opción de lograr el pase, Contreras asegura que “sabemos que es complicado, pero siempre sueñas con hacer la machada. Sabemos que el fútbol hoy en día se iguala. Tenemos el factor campo a nuestro favor. Es un campo sintético que está en perfectas condiciones”.

El técnico, eso sí, tiene claro qué jugador del Real Oviedo se llevaría a la isla para este partido. “Me quedaría con Borja Bastón”, concluye.