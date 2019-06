Día de despedidas en El Requexón

Ha sido un lunes de despedidas en El Requexón. Varios jugadores de la primera plantilla se han acercado a las instalaciones del Real Oviedo para recoger sus pertenencias. Algunos volverán para la próxima pretemporada. Otros han vivido sus últimas horas en la ciudad deportiva azul.

El defensa Oswaldo Alanís y el delantero Toché cuentan con contrato con el Oviedo, pero tienen que resolver su situación en los próximos días. Los dos jugadores acudieron este lunes a El Requexón. Toché se despidió de su compañero Joselu con un emotivo abrazo. El delantero quiere seguir jugando y está a la espera de la confirmación de quién será el entrenador para sentarse con los dirigentes. "Hay una relacíon buenísima con el club. Tanto si me quedo como si me voy, no va a haber ningún problema, vamos a entendernos", aseguró tras el partido de Pamplona.

Oswaldo Alanís espera que su situación se resuelva a corto plazo. A pesar de tener contrato, el defensa azteca no asegura su continuidad, claro síntoma de una posible salida de Asturias. En México, el caudal de información aumenta narrando el regreso de Oswaldo a su país.