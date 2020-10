Javi Rico ha abierto hoy una ventana al acercamiento con Nacho Méndez. El director deportivo ha defendido con contundencia la postura del club, pero también ha tendido la mano al centrocampista de la cantera. "Deseamos que Nacho renueve, ojalá haya un punto de encuentro, no tengo ninguna duda con Nacho, ni personal ni futbolísticamente", ha destacado el responsable deportivo del Sporting.

"Hay que respetarlo si no quiere renovar. También es cierto que hay que respetar al club. Y no lo digo a él. Las decisiones, cuando se toman, tienen dos caminos. Él quiere pensárselo. No sé el porqué del 'no': económicamente no hay problema, también tiene estabilidad, por la duración del contrato. El club hace el esfuerzo para que, tras la COVID-19, la oferta sea la misma en lo económico. El club la máxima confianza que le da es la oferta que le hace, por encima de nuestras posibilidades económicas. Ojalá haya un punto de encuentro. Abro mi despacho y mi teléfono a Nacho, al representante, a todo el mundo”, ha asegurado Rico.

Durante las últimas semanas, Nacho Méndez se ejercitó al margen del grupo en varios tramos de algunos entrenamientos. Esta decisión fue recibida por el jugador como una medida de presión que distanció aún más las posturas. Nacho ni siquiera ha entrado en las últimas convocatorias. Por contra, Rico ha afirmado hoy que Nacho "es un jugador más de la plantilla" y que no ha estado apartado, "está entrenando en el mismo campo que sus compañeros". Eso sí, "la dirección deportiva entiende que es normal que se cuente con los jugadores que no tengan dudas, que quieran seguir y tengan más años de contrato con el Sporting. No es una represalia. Para mí, es sentido común. Me reitero: quiero renovar a Nacho, el club quiere renovar a Nacho". El Sporting, que solo dispone de 17 fichas del primer equipo, sabe que Nacho aportaría un papel importante en el conjunto de David Gallego. Sin embargo, el joven futbolista nunca ha tenido claro prorrogar el contrato, ante su falta de participación en el equipo y las dudas sobre la idea deportiva de la entidad de Mareo. Una posición que no entienden en la dirección deportiva.

La posibilidad de un acercamiento

Al menos en el inicio de la semana, ha habido otra realidad. Minutos antes de las palabras de Rico, el canterano ha estado junto a sus compañeros en el entrenamiento en la Escuela de Fútbol, sin hacer ningún trabajo individual. El entorno de Nacho Méndez ve en esta decisión, si se mantiene con cierta continuidad (ya hubo otras jornadas como la de hoy), un buen gesto que puede servir para que las dos partes mejoren su relación y, posteriormente, vuelvan a sentarse en la misma mesa. Javi Rico mantiene que hay una oferta de renovación, aunque Méndez la da por rechazada, como ya se informó en DCA a mediados de septiembre. Para entablar una nueva negociación, las dos partes necesitan previamente una fase de calma en la relación. Una posible convocatoria de Nacho para el derbi, o para el siguiente encuentro, facilitaría el camino de la reconciliación.

El club, con las palabras de Javi Rico, ha querido mostrar una posición de fuerza que sirva de ejemplo para futuras situaciones ("el club está por encima de todos, de mí, del presidente") y, a la vez, dar continuidad a la confianza que se ha depositado en Nacho con la oferta de hace un año y respaldada con la llegada del nuevo director deportivo. En el Sporting no creen que Méndez tenga decidido abandonar el club, ni mucho menos que haya pactado un acuerdo con otro equipo. El canterano se enfrentaría a un futuro deportivo incierto si acumula un año sin minutos de juego. El brillante inicio del Sporting es otro componente a tener en cuenta. Los dirigentes rojiblancos confían en encontrar aún un punto de entendimiento con Nacho Méndez y sus representantes.