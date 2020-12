José Ángel Valdés, Cote, progresa de forma adecuada para volver a jugar con el Eibar. Cuatro meses después de la operación, el lateral de Roces ya tiene “movilidad en la rodilla y fuerza en la pierna”. “Ha sido duro, pero desde el primer momento dije que había cosas peores en esta vida. El primer mes no me dejaba dormir y descansar, pero está yendo todo bien. Ahora no tengo dolor, es cuando mejor estoy. La rodilla ya me permite hacer más cosas con paciencia y buena letra”, cuenta en la entrevista en Deportes COPE Asturias.

Cote presume desde Eibar del actual Sporting. En sus conversaciones con José Luis Mendilibar, el entrenador, comenta la temporada de Segunda. “Al míster le está gustando el Sporting. Y a mí, por supuesto. Este año se están haciendo bien las cosas, se ve un equipo muy trabajado. Es para estar contentos. Espero que se pueda seguir toda la temporada ahí con opciones de volver a Primera”, confía.

“Los jóvenes están bien. Me gusta mucho Pedro Díaz. Es un jugador interesante. Pablo García también. Tiene futuro. El director deportivo nuestro (Fran Garagarza) me dijo que se podía parecer a mí, que teníamos un lateral de futuro en el Sporting. De ellos se hablará en varios clubes. Esperemos que sigan rindiendo bien y que el Sporting se beneficie de ese rendimiento durante años”, comenta el lateral zurdo del Eibar.

¿Su regreso al Sporting?

Cote asegura que no se plantea ahora un posible regreso al Sporting porque no piensa “en el largo plazo”. “Me centro en el día de mañana; tengo contrato aquí. Desde que me fui de Gijón, nunca hubo un interés del Sporting, así que no lo sé, no puedo decir más. Lo que tenga que ser será”, explica. Y añade al ser preguntado si un ascenso del Sporting facilitaría su vuelta: “A cualquier jugador le gusta jugar en Primera, no te voy a mentir. Yo, si me siento bien, intentaré seguir en Primera más tiempo. Si el Sporting sube, puede 'tirar' más volver. Pero tampoco diría que eso es lo más importante. Ahora solo pienso en recuperarme y estar bien. Y no sé qué deparará el futuro. Si el Sporting en un futuro se interesa en mí, que hasta ahora no fue el caso, se vería. Ahora pienso en el Eibar y en recuperarme bien”.

Su relación con Mendilibar

En la entrevista en DCA, Cote responde sobre su especial relación con Mendilibar: “Nos parecemos en ciertas cosas. Es un entrenador muy impulsivo, y yo también tengo mis cosas. Podemos chocar pero bien, nos entendemos. Me puede decir cualquier cosa y yo lo encajo. Yo no le puedo decir cualquier cosa porque es el entrenador (risas). Es una relacion muy sana”.

