Ibrahima: "Desde mi casa apoyaré al Real Oviedo a muerte"

CÓMO HA RECIBIDO LA NOTICIA.

“Estoy triste, fastidiado, pero la vida sigue. Es que es una sensación rara. No sé qué decir... Mi continuidad dependía del club, que tenía una posibilidad para ampliar un año mi contrato de forma automática. Arnau me dijo que les costó mucho tomar la decisión, pero que piensan que es la mejor decisión. Solo puedo respetarles y desear suerte a los compañeros”.

SE HABRÍA BAJADO EL SUELDO.

“No vine aquí por dinero, tampoco tenía un contrato importante. Si me hubieran pedido que lo bajara, por todo lo que está pasando, lo habría hecho sin problemas. Pero fue una decisión deportiva”.

SU MEJOR GOL.

“El gol contra el Sporting, ese siempre se me va a quedar por ser el rival que es. Esa chilena nunca la voy a olvidar. Y luego, el del empate contra el Huesca en el minuto 97, con esas chicas del equipo infantil rezando con la piedra. Son goles bonitos para recordar”.

CREE QUE MERECIÓ MÁS MINUTOS.

“Si tú miras los minutos que he jugado y los goles que he marcado, habría merecido jugar más minutos. Otros siempre jugaban... Y yo no tuve esa oportunidad de tener diez partidos como titular. Y no sé por qué. Me lo pregunto y no sé la respuesta. Pero yo me dediqué a trabajar, por los compañeros, por la afición. En esos momentos no podía hablar mal del entrenador, no me educaron así, no es mi estilo. Nunca lo hice”.

LA SALVACIÓN.

“Queríamos salvar el barco y hacer un bloque más fuerte aún para el siguiente año. El bloque de los diez últimos partidos ha sido muy sólido, muy compacto, gracias también a lo que ha traído Arnau y al trabajo del míster”.

LA UNIÓN DEL VESTUARIO.

“Todos los jugadores han sido muy importantes. Del más veterano al más joven. Se vio que el equipo tenía vida. Los que más tiempo llevaban o los más veteranos (Champagne, Berjón, Tejera, Arribas, yo...) decíamos: 'de esto vivimos, hay que sacarlo como sea'. Se habló mucho dentro, y también con la ayuda del míster. Sabíamos lo que nos jugábamos. Por cojones o como sea. Por nuestro orgullo, por la gente, por la ciudad, por la afición... Había que sacarlo”.

LA CELEBRACIÓN POR LA PERMANENCIA.

“El día del Racing yo lo estaba celebrando en la grada, con mi camiseta, estaba feliz, represenando a la gente que estaba sufriendo delante de la televisión. Todos en la grada, los suplentes, animábamos sin parar. Es un orgullo pertenecer al Real Oviedo, llevar esta camiseta. Hay un gran vestuario. Nereo ha sido alguien muy importante. También Alfonso. Quiero destacarles. Ojalá que vuelvan a tener ese vestuario tan fuerte la próxima temporada”.

DOS AÑOS INOLVIDABLES EN OVIEDO.

Dios no se equivoca. Yo soy muy creyente... Un día, viendo un partido por la tele, buscando un partido en España, había uno del Oviedo cuando estaba Hierro de entrenador. Y después me llamó el Oviedo, fue como una señal. Cuando me llamó Ángel (Martín González) y me dice que estaba en el Oviedo y me hace la oferta... Le dije que con él firmaba donde fuera. Y luego vinieron los problemas de visado y dije: 'si hay que ir en coche desde Rumanía, voy en coche'”.

SU FUTURO PROFESIONAL

“Me gustaría seguir jugando en España. En cualquier equipo menos en el Sporting, que allí no me marcharía ni aunque me paguen un millón, así de claro. Soy oviedista y lo seré siempre”.

SIEMPRE CERCANO A LA GENTE.

"¿Que cuántas felicitaciones habré enviado? ¿200? ¿500? Más, más... Cumpleaños, bodas, a personas que estaban en el hospital. Durante el confinamiento enviaba muchos vídeos. No me considero un jugador profesional. Me considero un ser humano. Si te piden algo y lo puedes hacer, lo hago y con placer. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué me han querido tanto? No lo sé. Soy natural, no me gusta parecer chulo, pasar por encima de nadie. Respeto mucho a todo aquel que compra su entrada para ver los partidos”.

UN RECUERDO INOLVIDABLE.

“Hay una cosa que me marcó... El 'presi' me pidió un vídeo para una persona que estaba enfermo en el hospital, una persona que no podía hablar. Este señor vio a Jorge (Menéndez Vallina) en el hospital con un chándal del Oviedo y se dieron un abrazo. El 'presi' le pidió a Laura (jefa de prensa) que si podía yo hacer un vídeo para ese señor. Se lo hice. El presidente me contó el otro día qué pasó cuando el hombre lo vio. Llevaba tiempo sin hablar y comenzó a llorar de la emoción y ¡a hablar! Lo juro. Así fue. El 'presi' os lo contará cuando le preguntéis. Cuando Jorge me lo contó, yo tenía lágrimas en los ojos”.

SU MENSAJE FINAL.

“Doy las gracias a toda la gente del club, a toda su afición, a toda la gente que ama este club de corazón. Ojalá los compañeros que se queden sigan defendiendo esta camiseta con orgullo, valor y garra. Y lo den todo siempre. La afición se merece ver al Real Oviedo en el nivel más alto. Nos volveremos a cruzar en los campos. Y si no, desde mi casa apoyaré al Oviedo a muerte”.