"Desde 2003 el Oviedo sólo ha hecho lo que se le presupone, y la gente se cansa"

Heri Frade asume que el resultado contra el Leganés era el que se podía esperar. “El partido fue de control total del Lega, que es superior en nombres. Uno mira su banquillo y tres de cada cuatro jugadores serían indiscutibles en el Oviedo”, asume. “El Oviedo compite, es cierto, está en los partidos, pero como dice Luis Rueda falta calidad y contundencia en las áreas. Lo de la calidad ayer se notaba hasta en la circulación del balón de unos y otros”.

Ziganda aseguró tras el partido que no ve tanta distancia entre su equipo y los mejores conjuntos de la clasificación. “Si competir es dar la cara, estoy de acuerdo. A partir de ahí, al Oviedo se le ven las costuras y tienen que alinearse unos cuantos planetas y que haya una dejadez de funciones de los equipos rivales para que el Oviedo cuente con opciones de ganar”, sostiene.

“Me da la sensación de que al vestuario, al entrenador, al director deportivo, a los directivos, a la afición... a todos se les está haciendo muy larga la temporada. La impresión es que lo mejor es que acabe cuanto antes y hacer borrón y cuenta nueva. El proyecto necesita de jugadores que de verdad suban el nivel del equipo en varias posiciones. El Oviedo no tiene ningún futbolista 'top 5' en su posición dentro de la categoría, y así es muy difícil”, valora el periodista de 'Tiempo de Juego'.

De cara a la nueva temporada, Heri Frade asegura que el club tiene “hasta la necesidad histórica de acertar en el mercado”. Y se explica: “Desde 2003el Oviedo está haciendo solo lo que se le presupone, y la gente está cansada de eso. La afición no se ha llevado una alegría grande. Sí, está el ascenso, pero qué menos que ascender a Segunda tras tantos años de pelea en Segunda B y Tercera. Lo celebras, claro, pero hace falta algo más. A la gente hay que darle algo de esperanza, una ilusión, y eso no puede ser mantenerse por los pelos o un ascenso a Segunda. A la propiedad se le está agradecida pero a la vez se le está diciendo: 'a ver si encontramos la fórmula del éxito'. No digo para ascender, pero sí al menos para soñar”.

“Si miras a lo de hace un año, pues bienvenido sea el hastío de una zona media de Segunda, pero el oviedista necesita más... Y además todo esto pilla en la época covid en la que estamos, cada uno con sus problemas, sin ni siquiera poder ir al Tartiere a pegar un grito. No puedes ni soltar la adrenalina que se amontona”, amplía el periodista asturiano.

En medio de la conversación en DCA, Heri propone una idea que se le ocurre sobre la marcha: “Es cierto que están las redes sociales y la afición se manifiesta ahí, pero a lo mejor el club podría idear alguna fórmula para que los seguidores puedan hacerse escuchar. Al aficionado, seguro, le apetece decir algo a la cara, ideas constructivas... Hablar sobre el Oviedo que queremos. El presente que se desea son los 50 puntos cuanto antes pero ¿y el futuro? ¿Qué queremos? ¿Más Requexón, 'asturianización' del equipo...? Igual es un debate que se puede tener. Si en el club no lo tienen claro, que pregunten”.