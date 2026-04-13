¿La derrota en Burgos termina con la temporada del Sporting?: "Se demostró que era imposible que ganase todo lo que le quedaba"

La derrota del Real Sporting en Burgos ha reabierto el debate sobre el estado actual de la temporada. Para algunos analistas de Deportes COPE Asturias, como Marcos Martín, el curso ya está sentenciado: "Yo ya la daba por por finiquitada antes del partido en Burgos". Esta visión refleja un sentir de que las opciones de alcanzar el playoff son, en la práctica, inexistentes.

Yo ya daba por por finiquitada la temporada antes de Burgos" Marcos Martín COPE Gijón

Por su parte, el periodista Javi Barrio matiza la situación, reconociendo que aunque "matemáticamente no tienes tus opciones quemadas", considera que la remontada sería "por no decir un milagro". Barrio apunta a que el propio discurso del entrenador, Borja Jiménez, ya parece centrarse en el proyecto a futuro más que en las posibilidades actuales, y advierte de que las siete jornadas restantes "pueden hacerse muy largas" en este contexto.

Los bandazos en el discurso

Uno de los puntos que genera más controversia son los "bandazos en el discurso" de Borja Jiménez. Marcos Martín ha criticado estos cambios, desde el realismo pesimista tras la derrota en Andorra hasta los intentos posteriores de ilusionar a la afición. "Yo creo que eso desgasta a la gente", opina Martín.

Sin embargo, Javi Barrio rompe una lanza a favor del técnico, argumentando que "la temporada no ha sido nada nada fácil para él". Ha tenido que "convivir con lesiones" y "coger un equipo sobre la marcha". Barrio defiende que, pese a todo, Borja Jiménez es un "muy buen entrenador" y que sin él, la consideración de la plantilla sería "bastante diferente".

Una base para el futuro

A pesar del pesimismo a corto plazo, el único punto que genera consenso es la nota positiva de cara al futuro. Ambos analistas coinciden en que el Sporting cuenta con "una muy buena base para hacer un proyecto interesante", a diferencia de años anteriores. Se destaca la presencia de jugadores como Gelabert, Dubasin, Otero, Corredera y Yáñez, que conforman "un buen 11 titular".

Hay una muy buena base para hacer un proyecto interesante" Marcos Martín COPE Gijón

La clave, señalan, está en complementar la plantilla con "media docena de jugadores" y acertar en el mercado, como lo ha hecho el Racing de Santander, un modelo de "apuesta continuada". Se plantea la posibilidad de vender a alguna estrella si llega una "buena oferta", pero con la condición indispensable de "reinvertirlo bien", un movimiento que exige una dirección deportiva acertada.