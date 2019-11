"Saúl no va a llegar, trabajó con el readaptador, pero le molesta al esprintar. No vamos a arriesgar, esperamos recuperarlo para otras semanas". Con esas palabras comenzaba la comparecencia de Javi Rozada. El Real Oviedo no podrá contar con su mejor futbolista para el derbi. El capitán azul no llega a tiempo y se perderá el partido contra el Sporting.

El entrenador azul también reconoce que "estos partidos son especiales, da igual la clasificación; el equipo está yendo a más". Y piensa que la clave del encuentro va a estar en "entrar muy bien". "Espero que tengamos personalidad con el balón. Que en los momentos de tensión, saquemos todo el fútbol que llevamos dentro", confía. "Es especial jugar un derbi con el primer equipo. Es el más bonito. Me gustaría que podamos dar a la gente una alegría. Solamente hemos ganado un partido en el Tartiere. No queremos fallarles".

El encuentro estará marcado por las fuertes lluvias caídas en Oviedo en los últimos días. Un factor que condicionará la táctica de Rozada. "El planteamiento cambia. Hasta el domingo no lo vamos a saber. Dependiendo de cómo esté el campo, serán distintos planes de partido", apunta.

Rozada espera un Sporting al ataque. "Será un equipo que venga con muchas ganas, sobre todo en el inicio. Entre el mazazo de la semana pasada y lo que sucedió el año pasado en el Tartiere, espero un Sporting que salga arrollador. Sabemos cómo neutralizarlo". El técnico del Real Oviedo también se pronuncia acerca de la ausencia de seguidores rojiblancos en la zona visitante: "A mí lo que me parece bien es que venga tu afición. La afición del Sporting y el club son soberanos. Con estar los nuestros, me parece bien, pero me gustaría un derbi donde estuviesen las dos aficiones".

Javi Rozada se muestra agradecido a las palabras de Arturo Elías en Deportes COPE Asturias y admite la importancia de lograr la permanencia antes de mirar hacia objetivos más ambiciosos. "Hablamos bastante por teléfono. Se preocupa por la situación del equipo. Hay gente que piensa que tiene el Oviedo como un hobby, pero no es así. Tras el partido ante el Huesca el primer mensaje fue suyo. El equipo ahora necesita salir de abajo, respetando el mensaje de Arturo, pero torres más altas cayeron. Lo que tenemos que hacer es sumar los puntos que nos den la permanencia y luego pensar en cosas grandes", expone.