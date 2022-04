Un derbi que va más allá del fútbol

El derbi asturiano se vive más allá del fútbol en Deportes COPE Asturias. Este miércoles, desde Adarsa, dos grandes deportistas del Principado, se citan para analizar lo que supone el partido del sábado. Iñaki Cañal, subcampeón del mundo en el 4x400 en Belgrado y sportinguista, y Pablo Arenas, campeón de España de kumite, miembro de la selección española y seguidor del Real Oviedo compartieron unos minutos de radio.

Pablo Arenas reconoce que espera este encuentro "con nervios, es un partido que me importa mucho. Es un partido importante para el Oviedo. Es una pena que no pueda haber mucha afición. Es una situación incómoda para el equipo, pero sobre todo para los aficionados". Por su parte, Iñaki Cañal apunta que "se juega más el Oviedo. Se están jugando entrar en playoff. Tienen más en juego. Para el Oviedo tiene ese valor añadido. Para el Sporting simplemente es un derbi y tiene que ir a ganarlo. Lo imporante para ellos es ir a ganarlo, hacer borrón y cuenta nueva para la temporada que viene", apunta. El atleta admite que la del Sporting ha sido una temporada "surrealista", sobre todo, tras el buen arranque del equipo.

El karateca admite que ahora confía en que los azules puedan meterse en el playoff a final de temporada. "No creía mucho, desde que subimos a Segunda, no terminamos de dar el paso al final. Ahora estamos en la recta final y esperamos que con el buen bloque que hay. El equipo tiene pocas derrotas y esperamos dar ese paso en el tramo final", asegura. Respecto al Oviedo, cree que "en Segunda, los equipos sólidos, llegan bien. Quizás no seamos el equipo más vistoso, pero Ziganda ha conseguido un buen bloque y que el equipo está unido".

Para Cañal, los azules pueden jugar "con la ansiedad que pueda tener el Sporting a medida que pasen los minutos. Creo que puede volverse en su contra". Por su parte, Arenas, asegura que los dos equipos "jugarán al límite, que los dos equipos, ninguno querrá perder el partido. Se decidirá en pequeñas ocasiones y el que más lo aproveche".