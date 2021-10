"¿El derbi? Llegamos bien"

Ziganda analizó en rueda de prensa el punto obtenido por el Real Oviedo en La Romareda.

No se conforman

"A veces somos un poco forofos y perdemos objetividad. Hay que reconocer que aunque el equipo ha tenido opciones de tener alguna ocasión pero no hemos sido capaces de definir. Ellos han tenido su momento en el partido y pensarán en esas cuatro que han tenido. Nosotros en las tres o cuatro que tenemos. El vestuario está triste y esa mentalidad me gusta porque se ve que el equipo no se resigna y no firma los empates".

Análisis del partido

"Creo que hemos salido bien el primer tiempo. Eramos capaces de transitar y hacer contras. Daba la sensación de que ellos les costaba sujetarnos. Si hubiésemos estado más finos podríamos haber hecho más. Ese guion era el que queríamos. El segundo tiempo ya nos ha faltado más frescura quizá. Luego con los cambios nos hemos asentado otra vez".

Qué buscaba con Viti

"El Zaragoza te pedía sin balón. El guion que planeamos es el que se desarrolló. Buscamos con Jirka y Viti ir al espacio. Entendíamos que en esas transiciones de los dos además de Borja pues podíamos encontrar espacios".

Derbi

"El equipo está bien. Nos estamos haciendo. Los equipos que tenemos jugadores nuevos nos vamos coociendo más y prepararemos el derbi con la máxima ilusión"

Bajas para el derbi

"Pierre espero que sí y Marco está muy cerca".

Igualdad en Segunda

"Las diferencias entre unos y otros es difícil plasmarlas luego en el resultado. Se está viendo con la cantidad de empates que hay. Nos cuesta a todos ganar partidos. Este año no hay Mallorca o Espanyol que eran mejores que el resto. Todo se ha igualado muchísimo".