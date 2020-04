El Deportivo piensa en los juzgados si desciende sin jugar

El Deportivo de La Coruña amenaza con interponer una demanda si la temporada se concluye sin jugar más partidos y los blanquiazules son descendidos a Segunda B. Así lo ha expresado esta mañana el presidente del equipo de Riazor, Fernando Vidal. El conjunto coruñés ocupa ahora mismo la cuarta posición por la cola, pero cuenta con los mismos puntos en su casillero, 35, que el Real Oviedo y que el Albacete, clubes que se encuentran fuera de las posiciones de descenso. Pese a todo, la idea de LaLiga y de los clubes es jugar los encuentros restantes y poder concluir la temporada.

Eso sí, el máximo dirigente del Deportivo lo tiene claro. Si la competición no se reanuda y desde los despachos se decide descender al Deportivo, acudirán a los juzgados. “Cualquier decisión de este tipo que pueda perjudicar los intereses del Deportivo será contrarrestada por nosotros con toda la fuerza que podamos”, subraya.

No obstante, desde el club gallego esperan no llegar a tomar esa decisión ya que su intención es que la actual temporada pueda finalizarse sobre el césped. No obstante, piensan en todas las opciones. “Espero que ese escenario no se dé y que realmente se juegue y nos salvemos, pero pondremos toda nuestra maquinaria a funcionar para que esto no ocurra”, ha explicado Fernando Vidal en una rueda de prensa telemática.