Delia Losa asegura que habrá sanciones "ejemplarizantes"

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha hablado con claridad del brote de COVID vinculado al Sporting. "La Policía Nacional se puso a investigar desde el primer momento desde que tuvimos conocimiento del famoso vídeo que se vio por redes. Ya ha ultimado todas las investigaciones y va a elevar el informe. Y por lo que hemos visto, indudablemente hubo actuaciones que son susceptibles de sanción. Que no quepa ninguna duda de que se va a aplicar toda la fuerza de la ley para acabar con esos comportamientos. Por responsabilidad y respeto a la ciudadanía que está cumpliendo siempre con sus deberes, y se ven sujetos a una serie de restricciones por culpa de 4, 5 ó 6 personas que no son capaces de asumirlo. Toda la fuerza de la ley va a caer sobre ellos", insiste.

"Todavia no tengo en mi mano los expedientes. La ley contempla sanciones tanto para las personas que no cumplen con las medidas como para los establecimientos que permiten en sus locales que se cometan infracciones", asegura la delegada del Gobierno. A Delia Losa le han preguntado si entre los sancionados habrá jugadores del Sporting: "No lo sé, no tengo el expediente, pero se va a saber. Quiero que sea ejemplarizante, la sociedad está sufriendo mucho y lo demanda, no se pueden consentir estas actitudes, sean de quienes sean".