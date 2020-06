La delegada del Gobierno, prudente ante la vuelta de los aficionados

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, se ha mostrado prudente al ser preguntada por una posible vuelta de los aficionados a los estadios de fútbol, una vez que Asturias alcance la fase 3 de la desescalada.

"No lo sé, es un debate que está muy vivo. El fútbol ya sabéis lo que es, pero a mí no me corresponde tomar ahora esa decisión. Tiene que hacerse de la forma más razonable posible, y que a la vez permita dar satisfacción a todos los aficionados que llevan tanto tiempo en casa sin poder disfrutar de ese espectáculo que es el fútbol", ha respondido la delegada del Gobierno.

Delia Losa ha realizado estas declaraciones después de la concentración silenciosa que se ha celebrado este viernes junto a la sede de la Delegación del Gobierno, con el objetivo de homenajear a las víctimas del coronavirus en este último día de luto oficial.