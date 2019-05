Del silencio a la esperanza

Fue una tarde de contrastes en el Carlos Tartiere. La dolorosa derrota de La Rosaleda se hizo notar en la afluencia de aficionados (poco más de 10.000) y en el juego del equipo, que despachó una aburrida primera parte. El silencio se apoderó de las gradas. Tras el descanso, llegó la mejoría oviedista, el gol de Carlos Hernández y una victoria sin sufrimiento en los últimos minutos.

La jornada ha sido muy positiva para el Oviedo. El Cádiz empató contra Osasuna (0-0) y los azules tienen el 'play off' a tres puntos con la diferencia de goles ganada a los gaditanos. El Deportivo perdió en Lugo (1-0) y solo cuenta con un punto más que el Oviedo. El equipo de Egea mantiene sus opciones de alcanzar el 'play off' a falta de tres jornadas para el final de la Liga. Saúl Berjón resume la situación: "Que quedemos fuera porque nos echen los demás, no por no conseguir 69 puntos". La plantilla se fija el reto de sumar los nueve puntos en juego.