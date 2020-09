"No dejamos cerrados los fichajes, pero será complicado por tener el límite cubierto"

El Real Oviedo tiene perfilada su plantilla para la nueva temporada. Los azules han apurado el límite salarial con las llegadas de Blanco Leschuk y Aburjania. Así lo ha reconocido el director deportivo del club azul, Francesc Arnau, durante la presentación del delantero argentino. “Vamos muy justos. No dejamos cerrado el capítulo de fichajes, pero va a ser complicado por el hecho de tener el límite cubierto”, reconoce.

Eso sí, Arnau tendría clara la posición a reforzar en el caso de existir algún pequeño margen. “Si hubiera algo, trataremos de firmar un lateral izquierdo para tener completas las ocho posiciones en defensa, aunque el entrenador está buscando alternativas como Lucas por la izquierda”, explica Arnau.

Respecto a los jugadores a los que se le busca una salida, el director deportivo explica que “estamos hablando con ellos. Este mercado ha sido difícil” y admite que lo mejor para todas las partes es que no continúen en el Oviedo. “Vamos a intentar que no se queden porque es bueno para todos. No es bueno tener jugadores que no cuenten para el equipo. Si se quedan, no habrá más remedio que hacerles ficha, pero creo que no sería bueno para ninguna de las partes”.

Arnau también reconoce que no se esperaba tener la plantilla perfilada a estas alturas de temporada. “Estuvimos valorando cómo eran los tiempos de mercado y esperaba que fuera más tarde. Los futbolistas que queremos están aquí. El final del mercado es un riesgo, una especie de subasta que implica un riesgo. Ahora vamos a ver movimientos con una nueva situación de mercado. No podemos coger jugadores que vengan cedidos de primera porque tenemos el tope cubierto. Por suerte, no tendremos que entrar en esa dinámica de final de mercado”.

El director deportivo explica que no se plantean la salida de jugadores como Riki, que apenas han contado en los primeros partidos. “Aunque yo soy partidario de plantillas cortas, he cambiado la manera de pensar por el tema de la COVID. Nos puede dejar jugadores fuera por un mes. Tenemos que estar cubiertos en esas situaciones. Seguramente nos iremos a 24-25 futbolistas. Todos serán importantes. La plantilla será más larga. Riki, que ahora no está contando, tendrá que esperar por su oportunidad y le llegará en cualquier momento”.

También se refirió Arnau al hecho de contar con seis futbolistas cedidos en la plantilla. “Hay muy pocos jugadores libres. Los equipos de Primera están asumiendo mucha cantidad de futbolistas. Hay plantillas con 30-35 jugadores. Eso explica que equipos con menor potencial tengamos que recurrir a cesiones. El año pasado tuvimos cuatro cedidos, este año son seis. A veces para tener futbolistas que te aporten, tenemos que recurrir a cesiones”.

Presentado Blanco Leschuk

Blanco Leschuk ya habla como jugador del Real Oviedo. El atacante argentino destaca que "ofertas de diferentes países, no quiero dar nombres porque ya estoy aquí. En lo económico he perdido un poco de dinero, pero es decisión mía. Es un tema familiar. La felicidad no se hace con el dinero. Lo que me toca es trabajar para mejorar y para jugar".

El argentino ha podido ver jugar a sus compañeros, "he visto los dos partidos. Tienen un buen equipo. Vengo a aportar, a trabajar, a ayudar. El equipo está formado. Vamos a hacer una buena campaña, un buen campeonato. Si Dios quiere vamos a pelear por ascender", reconoce. Además, asegura tener grandes referencias del Real Oviedo. "Hace cuatro años conoci a un amigo español en Kiev y siempre me decía que tenia que ir a jugar a Oviedo. Desde ese día tuve buenas referencias. En Argentina conocía el club, se ve mucho fútbol español".