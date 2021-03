"La decisión de Djuka dice mucho de lo que quiere a este club"

Tras vencer al líder, el Sporting afronta otra prueba complicada, en este caso ante un equipo que lucha por la permanencia. Los rojiblancos visitan al Sabadell este sábado a las 16:00 horas. El entrenador sportinguista, David Gallego, reconoce que su equipo llega en "un buen momento. Contra el Mallorca se hizo un gran partido, pero no dice nada para el siguiente, el equipo llega con un buen nivel, los veo animados. Entrenan francamente bien, con intensidad y tensión espectacular. Los veo con energía e ilusión. No nos dice que con eso, solamente vayamos a ganar".

El entrenador rojiblanco admite que, el hecho de verse más cerca del ascenso directo no modifica el mensaje que viene lanzando a lo largo de toda la temporada. "Nuestra idea no cambia. Somos ambiciosos y queremos conseguir todos los puntos hasta final de temporada. Para eso tenemos que centrarnos en el partido siguiente. Eso no quiere decir que no seamos ambiciosos. El día a día nos llevará a competir por algo. Si ahora nos olvidamos de lo inmediato, en cuatro semanas estaremos hablando de otros objetivos. Es lo que nos va a llevar a luchar por una cosa o por la otra. Nunca he dicho que no queramos pelear por cosas ambiciosas", apunta.

Respecto al rival, el Sabadell, destaca el buen papel de su entrenador, "un técnico top de la categoría, con mucha influencia en su juego" y admite que "es un equipo que tiene menos puntos de los que ha merecido por su juego".

Ante el Mallorca, el entrenador optó por un centro del campo con más jugadores de toque, pero Gallego asegura que "el estilo es el mismo. Cambiamos el perfil de jugador. En función de cómo creemos que se puede hacer más daño al rival, vamos eligiendo. Intentamos sacar el máximo rendimiento con el once inicial que ponemos. Cuando hemos usado el perfil de jugadores de la última semana es porque queríamos tener más gente por dentro. La riqueza del equipo debe ser esa, que podamos jugar con extremos, con gente por dentro, pero que el equipo juegue a lo mismo y sepa interpretar lo que hace".

Respecto a las declaraciones de Djurdjevic, donde afirma que renunciará a participar en la convocatoria con Montenegro si el Sporting juega el 'play off', Gallego considera que "dice mucho de Djuka. El rendimiento con su equipo es lo que le hace estar con la selección. Es una decisión inteligente y que dice mucho de lo que Djuka quiere a este club". Además, considera que las convocatorias internacionales en Segunda, donde no se para la competición, "penalizan a los equipos. Es una normativa que creo que si se hace en Primera, por qué no se hace en Segunda. Como no la puedo cambiar, hemos de adaptarnos".

Por último, el entrenador del equipo rojiblanco agradece los halagos del entrenador y del capitán del Real Oviedo, Ziganda y Tejera, al juego del equipo. "Los elogios pueden ser positivos o negativos dependiendo de cómo te los tomes. Agradezco que dos profesionales de la categoría hablen bien de nosotros. Desde aquí les doy las gracias", concluye.